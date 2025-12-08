Mobilität

Verbrenner-Aus: Nächste Woche gibt es Details

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Die EU hat die Regelung für die CO₂-Ausstoß bereits gelockert, doch das reicht vielen Automobilherstellern noch nicht. Es gibt einige Stimmen, die ein Aus des Verbrenner-Aus ab 2035 fordern und angeblich sei die EU sogar bereit dazu.

Doch laut Automobilwoche sei „nach wie vor alles offen“ und Ursula von der Leyen lässt sich noch nicht in die Karten schauen. Noch nicht, denn am 17. Dezember soll es ein Statement aus Brüssel geben, eine Woche später als eigentlich geplant.

Möglich wäre, dass PHEVs (Plug-in-Hybride) und RHEVs (Range Extender) auch nach 2035 erlaubt bleiben, auch wenn sie noch CO₂ ausstoßen. Das Verbrenner-Aus strebt man womöglich anders an, nämlich in erster Linie über den Flottenwert.

Hier könnte das Ziel bis 2030 verschärft werden, nämlich mit einer Quote von bis zu 90 Prozent für Elektroautos. So würde man die Verkaufszahlen ankurbeln und gleichzeitig dafür sorgen, dass mehr Elektroautos auf dem Gebrauchtmarkt landen.

In der EU besteht aber eigentlich kein großes Interesse am Aus für das Verbrenner-Aus, denn damit würde man eine klare Ansage wieder lockern und das macht die Planung für Unternehmen schwierig. Und auch mit Blick auf die Grünen „hofft man wohl, dass man das Ding weichgespült durchbekommt“, so ein Brancheninsider.

Hyundai bringt einen alten Verbrenner zurück

Hyundai N, die Performance-Sparte der Marke, setzt aktuell nur auf Elektroautos, hat aber betont, dass das nicht so bleiben soll.…

8. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Neuhier 🔅
    sagt am

    Es gab und gibt kein „Verbrenner-Aus“!

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Verbrenner-Aus: Nächste Woche gibt es Details
Weitere Neuigkeiten
Prime Video
Prime Video integriert Kauf-Store in Schweizer Plattform
in News
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
One UI 8.5 kommt 2026: Samsung kündigt großes Android-Update an
in Firmware und OS
Hyundai bringt einen alten Verbrenner zurück
in Mobilität
VDA: Elektroautos stützen den Markt trotz schwacher Gesamtwirtschaft
in Mobilität
Mobvoi Ticwatch Pro 3 Ultra Header
Wear OS: Smartwatch-Strategie von Google fordert nächstes Opfer
in Wearables
1und1 Logo Header
1&1 halbiert Bereitstellungspreis für Unlimited on demand
in 1und1
Crash Tarife
Crash startet neues 5G-Angebot für 6,99 Euro im Monat
in Tarife
The Boys Homelander
The Boys: Prime Video nennt Starttermin für finale Staffel
in News
Telekom 5g
Telekom führt 5G+ Gaming mit GeForce NOW ein
in Gaming
Sony Bravia Xr A95l Tv Detail Header
Sony: Neues TV-Flaggschiff kommt ohne OLED
in News