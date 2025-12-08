Mobilität

Hyundai bringt einen alten Verbrenner zurück

Hyundai N, die Performance-Sparte der Marke, setzt aktuell nur auf Elektroautos, hat aber betont, dass das nicht so bleiben soll. Und es soll auch wieder günstiger werden, derzeit gibt es nur den Ioniq 5 N und Ioniq 6 N, die sehr teuer sind.

Doch laut Autocar bekommt der i30 doch noch einmal ein Facelift und damit wird es auch wieder einen i30 N bei Hyundai geben, der eigentlich 2024 eingestellt wurde. Einen komplett neuen Unterbau entwickelt man dafür aber auch nicht.

Damit schließt sich Hyundai vielen anderen Marken an, die doch wieder ein paar Euro in alte Verbrenner stecken und diese für die Zukunft auffrischen. Ganz neue Plattformen kommen nicht mehr, aber alte werden länger als erwartet genutzt.

