Verivox-Umfrage: Jeder Fünfte lehnt Glasfaser-Internet ab

Eine Verivox-Umfrage zeigt, dass 20 Prozent der Internetnutzer ohne Glasfaser einen Wechsel zu dieser Anschlusstechnik ausschließen.

Ein Drittel ist noch unentschlossen. Besonders auffällig: 76 Prozent der wechselunwilligen DSL- und Kabelkunden sind mit ihrem bisherigen Anschluss zufrieden. Weitere 27 Prozent scheuen den technischen Aufwand, während 19 Prozent Berichte über Ausbauprobleme abschrecken.

Glasfaser: Faire Preise und Unterstützung beim Wechsel gefragt

Die Anbieter werben häufig mit hohen Geschwindigkeiten und stabilen Verbindungen. Für viele Verbraucher stehen jedoch andere Aspekte im Vordergrund. Laut Verivox könnten vor allem transparente und faire Preise bestehende Bedenken ausräumen.

Diese Maßnahmen würden einen Wechsel attraktiver machen:

57 Prozent wünschen sich faire und verständliche Preise.

39 Prozent möchten eine durchgehende Internetverbindung bis zur Umschaltung.

32 Prozent legen Wert auf einen verlässlichen Wechseltermin.

27 Prozent wünschen sich technische Beratung.

20 Prozent würden eine jederzeit erreichbare Hotline begrüßen.

Nach Angaben von Verivox sind Glasfasertarife für Neukunden trotz höherer Leistung teilweise günstiger als DSL-Angebote. Ein Preisvergleich kann sich deshalb durchaus lohnen. Ich selbst habe bei meinen Preisvergleichen allerdings andere Erfahrungen gemacht, dauerhaft günstige Preise gibt es bei Glasfaser oft noch nicht. Meist erstrecken sich Rabatte nur auf die ersten zwei Vertragsjahre.

Die Zurückhaltung zeigt sich auch an anderer Stelle. 41 Prozent der befragten DSL- und Kabelkunden würden selbst bei einem Ausbau am Wohnort nicht wechseln. 17 Prozent wissen nicht, ob Glasfaser bei ihnen verfügbar ist. Weitere 24 Prozent haben sich bislang nicht über entsprechende Tarife informiert und planen dies auch nicht.

Besonders interessant: 22 Prozent geben an, bereits Glasfaser im Haus zu haben, den Anschluss aber nicht zu nutzen. Hier gehöre ich auch dazu, neben Kabel und VDSL habe ich Glasfaser anliegen, nutze aber noch VDSL.

Die Ergebnisse stammen aus einer repräsentativen Online-Befragung von 2.030 Personen zwischen 18 und 79 Jahren im Januar 2026.

Die Zahlen machen deutlich, dass der Glasfaserausbau allein noch keine Kunden überzeugt. Wer mit seinem bisherigen Anschluss zufrieden ist, braucht einen konkreten Vorteil. Und der muss nicht zwangsläufig in einer höheren Geschwindigkeit liegen, es kann auch einfach ein attraktiver Preis sein.

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