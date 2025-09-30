Version 20.5 ist da: Nintendo aktualisiert alle Switch-Konsolen

Nintendo bessert derzeit etwas häufiger bei der Switch-Familie nach, denn nach Version 20.4 steht mit Version 20.5 im September schon das zweite Update an. Es steht ab sofort für die Switch, Switch Lite, Switch OLED und Switch 2 bereit.

Große Neuerungen oder Änderungen gibt es, jedenfalls auf den ersten Blick, nicht. Bei Nintendo spricht man über „allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität zur Optimierung der Benutzererfahrung“, aber das sagt man oft in Changelogs.

Bisher ist noch nicht bekannt, was Nintendo genau geändert und optimiert hat, sollten wir mehr Details erfahren, dann reichen wir diese hier nach. Version 20.5 ist ab sofort verfügbar, ihr könnt das Update also direkt auf eurer Switch installieren.