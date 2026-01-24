Handel

Supermärkte schlagen Banken beim Bargeld

Der Einzelhandel ist laut einer Analyse der Deutschen Kreditbank in deutschen Großstädten die wichtigste Anlaufstelle für Bargeld.

Die Deutsche Kreditbank hat die Bargeldverfügbarkeit in den 30 einwohnerstärksten Städten sowie in den Bundesländern untersucht. Verglichen wurden Bankfilialen und Geldautomaten mit Einzelhandelsgeschäften, die Bargeldabhebungen an der Kasse anbieten. Grundlage waren unter anderem Erhebungen der Stiftung Warentest. Alle Werte wurden ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gesetzt.

Demnach sind Einzelhandelsstandorte häufiger verfügbar als klassische Geldautomaten. Im Durchschnitt kommen in den größten Städten 3,4 Geschäfte mit Bargeldservice auf 10.000 Einwohner, während es 3,0 Bankfilialen und Geldautomaten sind. Nur in acht der untersuchten Städte übertrifft die Zahl der ATMs das Angebot im Einzelhandel.

Bargeldverfügbarkeit im Städtevergleich

Die höchste Dichte an Geschäften mit Bargeldservice weist Chemnitz auf, gefolgt von Braunschweig und Hannover. Am unteren Ende liegen Karlsruhe, Stuttgart und Bielefeld. Bei den Geldautomaten führt Aachen vor Karlsruhe und Berlin, während Duisburg das Schlusslicht bildet. In mehreren Städten, darunter Berlin und Frankfurt am Main, ist die ATM-Dichte höher als das Einzelhandelsangebot.

Insgesamt ergibt sich laut Analyse eine stabile Versorgung. Rechnet man alle Möglichkeiten zusammen, stehen in Großstädten durchschnittlich 6,4 Bargeldoptionen pro 10.000 Einwohner zur Verfügung. Aachen, Chemnitz und München liegen hier vorn, Berlin erreicht Rang vier.

Die Tabelle zeigt die Anzahl von Einzelhandelsgeschäften mit Bargeldservice je 10.000 Einwohner in den 30 größten Städten Deutschlands:

Grafik: DKB

Die Tabelle zeigt die Anzahl von Geldautomaten und Bankfilialen je 10.000 Einwohner in den 30 größten Städten Deutschlands:

Grafik: DKB

Die Tabelle zeigt die Anzahl von Möglichkeiten des Bargeldbezugs je 10.000 Einwohner in den 30 größten Städten Deutschlands:

Grafik: DKB

Die Tabelle zeigt die Anzahl von Möglichkeiten des Bargeldbezugs je 10.000 Einwohner in allen deutschen Bundesländern:

Grafik: DKB

Die Tabelle zeigt die Differenz des jeweiligen ATM-Index und Einzelhandel-Index in den 30 größten Städten Deutschlands:

Grafik: DKB

Ich halte die Ergebnisse für nachvollziehbar, da der Bargeldbezug beim Einkauf für viele Menschen praktischer ist als der gezielte Gang zum Automaten.

Aldi Su D Bargeldauszahlung 300dpi

