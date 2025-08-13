Fintech

Visa plant neue Cashback-Aktion

Vom 16. September 2025, 11:00 Uhr, bis zum 14. Oktober 2025, 23:59 Uhr, bietet Visa eine zeitlich befristete Cashback-Aktion an.

In diesem Zeitraum können Karteninhaber 3 % Cashback auf qualifizierte Onlinezahlungen erhalten. Der maximale Rückerstattungsbetrag pro Karte liegt bei 25 €, insgesamt stehen 500.000 € für alle Teilnehmer zur Verfügung. Sobald dieser Gesamtbetrag erreicht ist, kann die Aktion vorzeitig beendet werden.

Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren mit einer für den deutschen Markt ausgegebenen Visa Debit- oder Kreditkarte, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Die Teilnahme setzt eine einmalige Online-Registrierung voraus, bei der persönliche Daten sowie die vollständige, 16-stellige Kartennummer angegeben werden müssen. Ein Mindestumsatz ist nicht erforderlich, jedoch müssen alle Transaktionen innerhalb des Teilnahmezeitraums erfolgen.

Als qualifizierte Onlinezahlungen zählen ausschließlich Transaktionen, die nach der Registrierung mit einer teilnehmenden Visa-Karte im Internet durchgeführt werden. Ausgeschlossen sind laut Teilnahmebedingungen u. a. stationäre Zahlungen, Glücksspiel- und Wetttransaktionen, bestimmte Finanzdienstleistungen, Versicherungsleistungen sowie Transaktionen mit nicht aufladbaren Prepaid-Karten oder V-Pay-Karten.

