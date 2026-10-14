Vivid und Wise starten Partnerschaft für Auslandszahlungen

Die Finanzplattform Vivid kooperiert mit Wise, um Geschäftskunden internationale Zahlungen in mehr als 40 Währungen zu ermöglichen.

Mit der Integration von Wise Platform will Vivid grenzüberschreitende Überweisungen schneller und transparenter abwickeln. Auszahlungen in chinesischen Yuan (CNY) sind bereits in 27 europäischen Ländern möglich. Weitere Währungen sollen in Kürze folgen.

Hintergrund ist die deutlich gestiegene Nachfrage nach internationalen Zahlungen. Nach internen Unternehmensdaten hat sich die monatliche Zahl der Geschäftskunden mit Auslandszahlungen zwischen Juli 2025 und Mai 2026 mehr als verfünffacht.

Vivid und Wise reagieren auf steigende Auslandszahlungen

Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit asiatischen Märkten. Vivid nennt für die untersuchten Zahlungsströme folgende Veränderungen beim Zahlungsvolumen:

China: mehr als vervierfacht

mehr als vervierfacht Vereinigte Arabische Emirate: rund 250 Prozent Wachstum

rund 250 Prozent Wachstum Singapur: rund 40 Prozent Wachstum

Die Angaben beziehen sich auf einen Vergleich zweier aufeinanderfolgender Sechsmonatszeiträume bis Juli 2026.

Technisch setzt Vivid künftig auf das internationale Zahlungsnetzwerk von Wise. Nach Angaben des Anbieters erreichen 77 Prozent der darüber abgewickelten Zahlungen ihr Ziel innerhalb von 20 Sekunden. Ob diese Geschwindigkeit auch für sämtliche Vivid-Überweisungen gilt, ist nicht bekannt.

Wise Platform arbeitet bereits mit Finanzinstituten wie N26, Monzo und UniCredit zusammen. Vivid selbst betreut nach eigenen Angaben mehr als 100.000 Unternehmen in Europa. Die Zahlungsdienste werden von der luxemburgischen Vivid Money S.A. erbracht, einem regulierten E-Geld-Institut.

Für international tätige Selbstständige und kleinere Unternehmen könnte die Erweiterung durchaus interessant sein. Neben der Geschwindigkeit dürften im Alltag allerdings vor allem die konkreten Überweisungsgebühren und Wechselkurse zählen. Dazu enthält die Ankündigung von Vivid noch keine näheren Angaben.

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