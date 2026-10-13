Fintech

Wero bekommt von DHL vorerst eine Absage: Das steckt dahinter

René Hesse
Von
6 Kommentare
WERO (KI)

Die DHL Group sieht derzeit keinen ausreichenden Mehrwert darin, die europäische Bezahllösung Wero als Zahlungsmethode einzuführen.

Das geht aus einer Stellungnahme hervor, die das Unternehmen auf Anfrage von mobiFlip abgegeben hat. Wir wollten wissen, ob DHL beziehungsweise DHL Paket Deutschland Wero künftig etwa beim Onlinekauf von Versandmarken oder für andere digitale Dienstleistungen unterstützen möchte.

Eine konkrete Einführung oder einen Zeitplan nennt DHL nicht. Stattdessen verweist das Unternehmen auf seine bisherige Zahlungsstrategie und die noch schwer einzuschätzende Entwicklung von Wero.

DHL beobachtet Wero und verweist auf den digitalen Euro

DHL setzt nach eigenen Angaben auf etablierte Zahlungsmethoden, um einen möglichst einfachen und sicheren Bezahlvorgang zu gewährleisten. Neue europäische Zahlungslösungen begrüße man grundsätzlich, sehe bei Wero aktuell aber keinen ausreichenden Nutzen für die eigene Plattform und Kundenstruktur.

Interessant ist dabei ein weiterer Punkt aus der Stellungnahme. DHL verweist ausdrücklich auf den geplanten digitalen Euro der Europäischen Zentralbank, der aus Sicht des Unternehmens in gewisser Weise zu einem Konkurrenzangebot für Wero werden könnte.

Die zukünftige Bedeutung von Wero lasse sich deshalb derzeit nicht seriös abschätzen. Vollständig ausgeschlossen ist eine Integration allerdings nicht.

DHL erklärt dazu gegenüber mobiFlip:

Wir setzen auf etablierte und bewährte Zahlungsmethoden, um unseren Kunden einen reibungslosen, sicheren und möglichst einfachen Checkout-Prozess zu bieten. Grundsätzlich begrüßen wir neue, innovative und insbesondere europäische Zahlungslösungen.

Zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir bei Wero jedoch noch keinen ausreichenden Mehrwert für unsere Plattform und unsere Kundenstruktur. Zudem ist eine Abschätzung der zukünftigen Entwicklung und Relevanz aktuell nicht seriös möglich, zumal mit dem digitalen Euro der Europäischen Zentralbank in gewisser Weise ein Konkurrenzangebot zu Wero entstehen soll.

Wir beobachten die weitere Entwicklung aufmerksam und stehen regelmäßig im Austausch mit dem Anbieter, um bei zunehmender Marktdurchdringung entsprechend reagieren zu können.

Damit macht DHL deutlich, dass die weitere Verbreitung von Wero eine wichtige Rolle bei möglichen Entscheidungen spielt. Für Kunden ändert sich zunächst nichts, die bisherigen Zahlungsmethoden bleiben maßgeblich.

Die Stellungnahme verdeutlicht zugleich eine Herausforderung für Wero: Eine europäische Alternative allein reicht offenbar nicht aus, um große Unternehmen oder Banken zu überzeugen. Sie muss auch im Bezahlalltag einen erkennbaren zusätzlichen Nutzen bieten.

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  1. Gaston 👋
    sagt am

    Obwohl das hier wirklich mal eine Chance gewesen wäre, frühzeitig dabei zu sein, um europäisch Unabhängigkeit zu pushen, naja, aber Porto Wieder erhöhen wollen 🫥

    Antworten
  2. RoyBer 🏅
    sagt am

    Ich zahle alles bei DHL mit Apple Pay und es funktioniert hervorragend!

    Antworten
  3. Robert 🔅
    sagt am

    Die europäische Wokebubble kann sich ja gerne einreden, dass irgendjemand Wert darauf legt explizit europäische Bezahl-Dienste nutzen, die Realitäten sind dann aber doch andere.

    Antworten
    1. Valentin ☀️
      sagt am zu Robert ⇡

      Naja, es ist schon mehr als nur eine „Bubbel“, viele Banken und Unternehmen sehen ja wohl Bedarf an so einem Dienst

      Antworten
      1. RolliC 🏆
        sagt am zu Valentin ⇡

        Der Bedarf der Banken geht eher dahin, durch eine gewisse Investitionsbereitschaft, die sich natürlich total in Grenzen hält am Ende vielleicht, aber wirklich nur vielleicht Gebühren zu sparen… Da gehts nicht um europäische Unabhängigkeit und schon gar nicht denkt man WERO aus Kundensicht, deshalb ist das Ding zum scheitern verurteilt… Ab und an mal ne schöne Pressemeldung und Leute, die vielleicht mit WERO privat Geld von Hans zu Franz transferieren, obwohl SEPA instant das auch leisten würde… Davon wird das Ding nicht leben…

        Antworten
  4. Mårtiň 💎
    sagt am

    Sehr schön, dass ihr mal nachgefragt habt, DHL steht auch ganz oben auf meiner Wunschliste für Wero. Umso ernüchternder ist natürlich die Antwort. Aber jetzt weiß man wenigstens erst mal woran man ist.

    Antworten

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