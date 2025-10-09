Vodafone aktualisiert GigaMobil-Tarife

Vodafone hat sein GigaMobil-Tarifportfolio aktualisiert. Die Änderungen betreffen insbesondere das Datenvolumen und die Grundgebühren der einzelnen Tarife. Betroffen sind sowohl die regulären als auch die Young-Tarife.

Die GigaMobil-Tarife XS, S, M, L und XL bieten weiterhin 5G-Internet über das Vodafone-Netz, Telefon- und SMS-Flatrates sowie VoLTE und WiFi-Call. Die Tarife GigaMobil M und L beinhalten jedoch nun kein unlimitiertes Datenvolumen mehr, während der GigaMobil S nun 30 GB statt 25 GB zu einem leicht reduzierten Preis bietet.

Alle Tarife ermöglichen die Übertragung ungenutzter Daten in den Folgemonat über das GigaDepot. Die Grundgebühren variieren zwischen 22,49 € und 59,99 €, abhängig vom gewählten Tarif.

Neues Tarifangebot auch für junge Kunden

Die GigaMobil Young-Tarife orientieren sich am Standardportfolio, enthalten jedoch spezifische Datenvolumina und Preise für Nutzer unter 28 Jahren. GigaMobil Young XS startet mit 14 GB, Young S mit 50 GB, Young M mit 200 GB und Young L mit 280 GB. Die Grundgebühren liegen zwischen 13,99 € und 34,99 €, ebenfalls ohne feste Vertragslaufzeit. Auch hier gilt das GigaDepot für die Übertragung nicht genutzter Daten.

Insgesamt lässt sich erkennen, dass Vodafone das Tarifportfolio in Richtung differenzierter Datenvolumina angepasst hat. Besonders der Wegfall von unlimitierten Daten bei M und L dürfte für die Kunden relevant sein. Gleichzeitig bietet der Ausbau des S-Tarifs mehr Daten zu einem reduzierten Preis.

