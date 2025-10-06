Vodafone beendet SD-Übertragung des ZDF im Kabel

Vodafone stellt die Verbreitung der ZDF-Sender im Kabelnetz am 18. November 2025 vollständig auf HD um. Betroffen sind neben dem Hauptprogramm auch ZDFneo, ZDFinfo, 3sat und KiKA. Die Umstellung folgt auf den bundesweiten Stopp der SD-Verbreitung über Satellit durch das ZDF.

Laut Unternehmensangaben betrifft die Änderung vor allem Kunden mit älteren Geräten, die keine HD-Signale empfangen können. Der Anbieter weist darauf hin, dass bereits rund 98 Prozent der Nutzer HD-fähige Fernseher oder Receiver verwenden.

Für den Empfang in HD sei daher in der Regel keine Umstellung notwendig. Seit Anfang 2025 zeigt Vodafone zudem die Programme der ARD ausschließlich in HD und nutzt für verbliebene SD-Sender das Kompressionsverfahren H.264 (MPEG-4 AVC).

Umstellung im Kabelnetz und technische Anpassungen

Vodafone beginnt laut eigener Mitteilung ab dem 7. Oktober mit Laufbändern auf den betroffenen SD-Sendern, um Zuschauer auf die Abschaltung hinzuweisen. Auch das ZDF informiert auf seinen Kanälen über die Änderungen. Ältere Geräte, insbesondere Receiver aus der Zeit vor 2013, müssen laut Vodafone ausgetauscht werden. Fernseher, die seit etwa 2010 verkauft wurden, gelten als HD-tauglich.

Der Anbieter gibt an, durch die SD-Abschaltung zusätzliche Kapazitäten im Kabelnetz zu gewinnen. Diese sollen für den Ausbau von Internet- und TV-Angeboten genutzt werden. Parallel führt Vodafone den NorDig-LCN-Standard ein, der eine automatische Sortierung der Sender ermöglichen soll. Außerdem werden derzeit TV- und Radiofrequenzen im Netz neu strukturiert, um das sogenannte „Kabelglasfaser“-Netz zukunftsfähig zu machen.

SD-Fernsehen wirkt 2025 einfach nicht mehr zeitgemäß. Für die meisten dürfte sich ohnehin kaum etwas ändern, außer vielleicht, dass der alte Receiver endgültig ausgedient hat.