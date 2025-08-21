Vodafone bietet 200 € Apple-Willkommensbonus

Vodafone

Vodafone startet im August eine Bonusaktion für Neukunden, die einen GigaMobil- oder GigaMobil Young-Tarif mit einem iPhone buchen. Der Bonus umfasst 200 €, die über 24 Monate mit monatlich 8,34 € gutgeschrieben werden.

Die Aktion läuft vom 21. August bis zum 17. September und richtet sich ausschließlich an Neukunden. Voraussetzung für den Bonus ist die gleichzeitige Buchung eines Tarifs zusammen mit einem iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16e, iPhone 15 oder iPhone 15 Plus.

Details zum Apple-Willkommensbonus bei Vodafone

  • Bonusbetrag: 200 €
  • Gutschrift: 8,34 € monatlich über 24 Monate
  • Teilnahmeberechtigung: Neukunden mit Tarif- und iPhone-Buchung
  • Aktionszeitraum: 21.08.–17.09.

Ich finde die Aktion aus Verbrauchersicht überschaubar, da sie klar an bestimmte Modelle und Tarife gebunden ist. Wer ohnehin ein iPhone der genannten Reihe plant, kann davon profitieren.

