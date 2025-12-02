Vodafone CallYa: Ab heute gibt es mehr Datenvolumen

Vodafone CallYa stockt ab heute das Datenvolumen auf und bietet neue Jahrespakete für seine Prepaid-Kunden an.

Vodafone erhöht ab dem heutigen 2. Dezember bei allen CallYa Allnet-Flat Tarifen das Datenvolumen ohne zusätzliche Kosten. Dieses Angebot gilt für Neu- und Bestandskunden gleichermaßen. Parallel werden zwei neue Jahrespakete eingeführt, die jeweils eine Allnet-Flat mit inkludiertem Datenvolumen für ein ganzes Jahr bieten.

Das sind die neuen CallYa-Tarife (ab 12/2025)

Die Datenmengen steigen in den monatlichen CallYa-Tarifen deutlich bei konstanten Preisen: CallYa Start erhöht sich von 1 auf 2 GB, Allnet-Flat S von 15 auf 25 GB, Allnet-Flat M von 30 auf 50 GB und Allnet-Flat L von 60 auf 100 GB.

Die neuen Jahrespakete ergänzen obendrein das bestehende Angebot: Das Jahrespaket XS kostet 49,99 Euro und beinhaltet 20 Gigabyte Daten plus eine Allnet-Flat. Das Jahrespaket XL mit einer Allnet-Flat und 1.000 Gigabyte Datenvolumen ist für 199,99 Euro erhältlich.

Die Tarife CallYa Classic (ohne Grundgebühr) und CallYa Black (unlimitiertes Datenvolumen) bleiben unverändert.

Kernpunkte der CallYa-Tarifänderungen

Automatische Aufwertung des Datenvolumens für alle CallYa Allnet Flat Kunden

Neue Jahrespakete XS (20 GB) und XL (1.000 GB) verfügbar

Monatstarife mit bis zu 40 GB mehr Datenvolumen gleichen Preisniveau

Bestandskunden profitieren ohne Aufpreis

Zusätzlicher Datenbonus durch GigaKombi bei Vodafone Festnetz

CallYa-Tarife ermöglichen den Zugang zum 5G-Netz von Vodafone und sind als klassische SIM oder eSIM erhältlich. Zudem wird Wifi-Calling geboten. Nutzer, die ein Vodafone-Festnetzprodukt besitzen, bekommen über die GigaKombi ein zusätzliches Datenvolumen von 1 GB pro Monat auf alle CallYa Tarife.

