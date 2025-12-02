Tarife

Vodafone CallYa: Ab heute gibt es mehr Datenvolumen

Vodafone CallYa stockt ab heute das Datenvolumen auf und bietet neue Jahrespakete für seine Prepaid-Kunden an.

Vodafone erhöht ab dem heutigen 2. Dezember bei allen CallYa Allnet-Flat Tarifen das Datenvolumen ohne zusätzliche Kosten. Dieses Angebot gilt für Neu- und Bestandskunden gleichermaßen. Parallel werden zwei neue Jahrespakete eingeführt, die jeweils eine Allnet-Flat mit inkludiertem Datenvolumen für ein ganzes Jahr bieten.

Das sind die neuen CallYa-Tarife (ab 12/2025)

Die Datenmengen steigen in den monatlichen CallYa-Tarifen deutlich bei konstanten Preisen: CallYa Start erhöht sich von 1 auf 2 GB, Allnet-Flat S von 15 auf 25 GB, Allnet-Flat M von 30 auf 50 GB und Allnet-Flat L von 60 auf 100 GB.

Die neuen Jahrespakete ergänzen obendrein das bestehende Angebot: Das Jahrespaket XS kostet 49,99 Euro und beinhaltet 20 Gigabyte Daten plus eine Allnet-Flat. Das Jahrespaket XL mit einer Allnet-Flat und 1.000 Gigabyte Datenvolumen ist für 199,99 Euro erhältlich.

Die Tarife CallYa Classic (ohne Grundgebühr) und CallYa Black (unlimitiertes Datenvolumen) bleiben unverändert.

Kernpunkte der CallYa-Tarifänderungen

  • Automatische Aufwertung des Datenvolumens für alle CallYa Allnet Flat Kunden
  • Neue Jahrespakete XS (20 GB) und XL (1.000 GB) verfügbar
  • Monatstarife mit bis zu 40 GB mehr Datenvolumen gleichen Preisniveau
  • Bestandskunden profitieren ohne Aufpreis
  • Zusätzlicher Datenbonus durch GigaKombi bei Vodafone Festnetz

CallYa-Tarife ermöglichen den Zugang zum 5G-Netz von Vodafone und sind als klassische SIM oder eSIM erhältlich. Zudem wird Wifi-Calling geboten. Nutzer, die ein Vodafone-Festnetzprodukt besitzen, bekommen über die GigaKombi ein zusätzliches Datenvolumen von 1 GB pro Monat auf alle CallYa Tarife.

