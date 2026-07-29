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Vodafone erhöht Datenvolumen im CallYa Jahrespaket M

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Vodafone erhöht das Datenvolumen im CallYa Jahrespaket M vorübergehend auf 365 GB für 99,99 Euro.

Die Aktion startet ab sofort und richtet sich laut Vodafone insbesondere an Schüler, Jugendliche und deren Eltern. Neukunden sowie Bestandskunden, die in das Jahrespaket M wechseln, erhalten im Aktionszeitraum 365 GB für 365 Tage. Regulär umfasst der Tarif 250 GB zum gleichen Preis.

Das Datenvolumen kann laut Vodafone flexibel über die gesamte Laufzeit verteilt werden. Das Jahrespaket kommt ohne monatliches Nachladen und ohne Vertragsbindung aus. Vodafone bezeichnet das Angebot als Teil einer „Back to school“-Aktion.

CallYa Jahrespakete mit 5G und eSIM

Für jüngere Kinder nennt Vodafone das CallYa Jahrespaket XS mit 20 GB für 49,99 Euro. Das Jahrespaket XL richtet sich an Nutzer mit höherem Datenbedarf. Alle CallYa-Tarife bieten Zugang zum 5G-Netz von Vodafone.

Weitere enthaltene Funktionen:

Zu den CallYa-Jahrestarifen →

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