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Vodafone erhöht Datenvolumen im CallYa Jahrespaket M

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Vodafone 5g

Vodafone erhöht ab sofort beim CallYa Jahrespaket M das Datenvolumen auf 250 GB und hält den Preis stabil.

Die Anpassung gilt laut Unternehmensangaben für Neu- und Bestandskunden gleichermaßen und betrifft das Prepaid-Jahrespaket M. Statt bisher 180 GB stehen künftig 250 GB zur Verfügung. Der Preis bleibt bei 99,99 Euro für 365 Tage unverändert, wodurch sich das Datenkontingent pro Euro erhöht.

CallYa Jahrespaket M mit mehr Datenvolumen im Überblick

Die Änderung ist sofort wirksam und erfolgt ohne Anpassung der Laufzeit oder weiterer Tarifbestandteile. Vodafone positioniert das Paket damit weiterhin als Jahreslösung für Nutzer mit höherem Datenbedarf. Die wichtigsten Punkte lassen sich zusammenfassen:

Wesentliche Änderungen

Weitere Tarifdetails werden von Vodafone unverändert fortgeführt, sodass bestehende Konditionen bestehen bleiben und lediglich das Datenvolumen angepasst wurde. Eine Änderung an der Grundstruktur des Prepaid-Jahrespakets ist nicht vorgesehen.

Zu den CallYa-Jahrestarifen →

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