Vodafone

Vodafone erweitert Gigabit-Versorgung auf knapp 30 Millionen Haushalte

Autor-Bild
Von
|
Vodafone Glasfaser

Vodafone versorgt laut „Oktober-Update“ nun 29,6 Millionen Haushalte mit Gigabit-Internet über Kabel und Glasfaser.

Im Oktober führte Vodafone nach eigenen Angaben 166 Segmentierungen in 64 Städten und Gemeinden durch, um das Kabelnetz zu modernisieren. Etwa 58.000 Haushalte profitierten dadurch von erhöhter Stabilität und Geschwindigkeit. Besonders viele dieser Maßnahmen fanden in Berlin, Düsseldorf und Wuppertal statt.

Vodafone steigert Glasfaser-Verfügbarkeit

Parallel zum Kabelausbau wurden 457.000 neue Glasfaseranschlüsse in die Vermarktung aufgenommen. Damit seien jetzt 11 Millionen Haushalte in Deutschland mit Vodafone-eigenen Glasfaserangeboten erreichbar.

In Kooperation mit OXG und anderen Partnern liefen im Oktober Bauprojekte in mehreren Städten, darunter Emmendingen, Lankwitz, Geisenfeld, Hannover und Münster.

Kernzahlen des Oktober-Updates

  • 166 Netzsegmentierungen in 64 Orten
  • 58.000 modernisierte Kabelanschlüsse
  • 457.000 neue Glasfaseranschlüsse
  • 11 Mio. vermarktbare Glasfaser-Haushalte
  • Gesamt: 29,6 Mio. Gigabit-Haushalte

Vodafone gibt an, damit 73 Prozent der deutschen Haushalte mit Gigabit-Geschwindigkeit zu erreichen. Das Unternehmen plant, den Netzausbau fortzusetzen und gemeinsam mit Partnern bis zu sieben Millionen weitere Glasfaseranschlüsse zu schaffen.

Aus persönlicher Sicht wirkt das Update vor allem wie eine Fortschreibung laufender Ausbauprojekte. Es bleibt interessant, wie stark die tatsächliche Nutzung des Glasfasernetzes im Vergleich zur bestehenden Kabelinfrastruktur wachsen wird. In diesem Bereich gibt es nicht nur bei Vodafone noch viel Spielraum.

Zu den Vodafone Festnetztarifen →

Klarmobil startet Black Week mit SIM-Only-Deals und Geräteaktionen

Klarmobil startet parallel zwei Black-Week-Aktionen im Vodafone-Netz und kombiniert rabattierte SIM-Only-Tarife mit neuen Smartphone-Bundles. Ab sofort sind bei Klarmobil sowohl…

17. November 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / Vodafone / Vodafone erweitert Gigabit-Versorgung auf knapp 30 Millionen Haushalte
Weitere Neuigkeiten
Elektrischer Jeep: Stellantis zeigt „ersten“ echten SUV für das Gelände
in Mobilität
Windows Icons Header
Microsoft baut Windows zum KI-Betriebssystem um
in Firmware und OS
Apple plant iPhone „mit dem bisher größten Akku“
in Smartphones
Volvo überrascht mit Ende von Lidar-Sensoren
in Mobilität
Google präsentiert Gemini 3 als nächste KI-Generation
in Dienste
Volkswagen Bank startet neue Zinsoffensive
in Fintech
Paramount Plus Logo Header
Paramount+ startet Black-Weeks-Aktion mit 50 Prozent Preisnachlass
in Dienste
Apple Iphone 15 Pro Front
simyo startet 100-GB-Deal
in Tarife
Xiaomi startet Black-Friday-Angebote 2025
in Handel
Crash Tarife
Crash startet Telekom-Aktion zur Black Week
in Tarife