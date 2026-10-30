Vodafone modernisiert Kabelnetz und erweitert Glasfaser-Angebot

Vodafone hat im September 147 Modernisierungen im Kabelnetz abgeschlossen und seine Glasfaser-Reichweite weiter ausgebaut.

Die Arbeiten fanden in 55 Städten und Gemeinden statt. Nach Unternehmensangaben profitieren rund 53.000 Haushalte von zusätzlichen Kapazitäten und einer stabileren Internetverbindung. Gleichzeitig stieg die Zahl der über Vodafone vermarktbaren Glasfaser-Anschlüsse um 116.000 auf insgesamt 15,7 Millionen.

Vodafone erweitert Kapazitäten und Glasfaser-Versorgung

Im bestehenden Kabelnetz lag der Schwerpunkt auf 142 sogenannten Segmentierungen. Dabei werden Netzbereiche verkleinert, damit sich weniger Haushalte die verfügbare Bandbreite teilen müssen.

Das soll insbesondere bei hoher gleichzeitiger Nutzung Engpässe reduzieren. Ergänzend wurden fünf Fiber-Deep-Maßnahmen umgesetzt, bei denen Glasfaser tiefer in das Kabelnetz geführt wird.

Auch beim Glasfaserausbau meldet Vodafone Fortschritte. Über das Gemeinschaftsunternehmen OXG sind inzwischen 2,1 Millionen Anschlüsse vermarktbar, davon kamen 57.000 im September hinzu. Weitere 589.000 Anschlüsse entfallen auf eigene GigaGemeinde-Projekte.

Neue OXG-Bauprojekte wurden unter anderem in folgenden Regionen gestartet:

Berlin-Reinickendorf: rund 25.500 Haushalte

Hannover: rund 17.400 Haushalte

Völklingen: rund 5.900 Haushalte

Neuried: rund 2.100 Haushalte

Landshut: rund 1.100 Haushalte

In Dormagen und Meckenheim gingen zudem gemeinsame Ausbauprojekte mit Meridiam Glasfaser voran.

Insgesamt erreicht Vodafone nach eigenen Angaben mittlerweile mehr als 31,5 Millionen Haushalte mit Gigabit-Internet. Das sind 67.000 Anschlüsse mehr als im August. Der Anbieter beziffert seine Gigabit-Abdeckung auf rund 77 Prozent der Bevölkerung.

Für Bestandskunden sind vor allem die Modernisierungen interessant. Denn ein nominell schneller Anschluss bringt wenig, wenn die verfügbare Bandbreite zu Stoßzeiten einbricht. Genau dort können zusätzliche Netzkapazitäten einen spürbaren Unterschied machen.

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