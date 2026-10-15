Vodafone senkt die Preise: Diese Mobilfunktarife werden jetzt günstiger

Vodafone startet am 15. Oktober eine neue Mobilfunkaktion mit bis zu 30 Prozent Rabatt und einem zusätzlichen Hardware-Bonus.

Die Angebote gelten für Neukunden bis zum 9. November 2026. Der günstigste Vodafone-Mobil-Tarif kostet damit 19,95 Euro monatlich. Auch die bisherigen Aktionen für junge Kunden werden verlängert.

Vodafone Mobil: Neue Preise und Rabatte im Überblick

Bei den Tarifen ohne Smartphone sinken die monatlichen Grundgebühren deutlich. Vodafone gewährt 25 Prozent Rabatt auf die Tarife XS und S sowie 30 Prozent auf M, L und XL. Beim XS kommt ein zusätzlicher Nachlass hinzu.

Die neuen Monatspreise ohne Smartphone:

Vodafone Mobil XS: 15 GB für 19,95 Euro

Vodafone Mobil S: 30 GB für 29,95 Euro

Vodafone Mobil M: 60 GB für 34,95 Euro

Vodafone Mobil L: 120 GB für 41,95 Euro

Vodafone Mobil XL: Unbegrenzt für 55,95 Euro

Bei Buchung mit Smartphone stehen teilweise höhere Datenvolumen zur Verfügung. Die rabattierten Tarifgrundgebühren beginnen bei 21,45 Euro für den XS mit 18 GB. In den Tarifen M bis XL gibt es zusätzlich einen Hardware-Bonus von insgesamt 120 Euro, verteilt auf 24 monatliche Gutschriften von jeweils 5 Euro.

Im L und XL lässt sich außerdem die World Travel Flat kostenlos hinzubuchen. Beim XL gilt das zusätzlich für eine OneNumber Flex. Das GigaDepot ist in den regulären Vodafone-Mobil-Tarifen nicht enthalten.

GigaMobil Young und Xiaomi-Aktion

Die bestehenden Young-Angebote laufen unverändert weiter. Ohne Smartphone kosten 20 GB monatlich 14,99 Euro, 100 GB 19,99 Euro und unbegrenztes Datenvolumen 29,99 Euro. Das GigaDepot bleibt enthalten. Berechtigte Vodafone-Internet-Bestandskunden erhalten über die Vodafone-Kombi weitere 10 Euro monatlichen Rabatt.

Bis zum 9. November gibt es beim Kauf eines Xiaomi 17, 17T Pro oder 17 Ultra überdies einen Xiaomi Electric Scooter 6 Lite mit einer angegebenen UVP von 349,99 Euro als Zugabe. Die Registrierung muss bis zum 23. November erfolgen.

Die Aktion macht insbesondere die größeren Vodafone-Tarife günstiger. Wer ein Smartphone dazubucht, sollte allerdings die gesamten Kosten aus Tarif, Gerätefinanzierung und möglichen Einmalzahlungen vergleichen.

Zur Aktion bei Vodafone →

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