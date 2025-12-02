Vodafone senkt Preise für GigaMobil-Tarife im Winter

Das Telekommunikationsunternehmen Vodafone gewährt ab dem heutigen 2. Dezember 2025 deutliche Rabatte auf zahlreiche GigaMobil-Tarife.

Während der Aktion erhalten Neukunden 25 Prozent Preisnachlass auf alle GigaMobil-Tarife und 30 Prozent auf GigaMobil-Young-Angebote. Zusätzlich sind mehrere Google-Pixel-Geräte vergünstigt erhältlich.

Die Aktion läuft laut Vodafone bis einschließlich 28. Januar 2026, die Pixel-Deals enden bereits am 17. Dezember 2025.

Vodafone-Aktion: Rabatte auf GigaMobil und Pixel

Der Rabatt wird laut Anbieter auf die monatliche Tarifgrundgebühr angerechnet, die Smartphone-Zuzahlung bleibt davon unberührt. Für alle teilnehmenden Tarife entfällt zudem die Anschlussgebühr.

Im GigaMobil S und M steigt das enthaltene Datenvolumen, beispielsweise von 25 auf 30 Gigabyte im Tarif GigaMobil S und von 50 auf 100 Gigabyte im Tarif GigaMobil M.

Beispiele der Tarifanpassungen:

GigaMobil M: 100 GB statt 50 GB, 37,49 € monatlich

GigaMobil Young M: 200 GB statt 100 GB, 29,99 € monatlich

Alle Tarife ohne Anschlussgebühr

Parallel bietet das Unternehmen vergünstigte Google-Smartphones an. Das Pixel 10 Pro kostet einmalig 1 Euro, die monatliche Gerätegebühr liegt bei 20 Euro statt 25,50 Euro. Das Pixel 9a ist ebenfalls für 1 Euro erhältlich, mit reduzierter Monatsrate von 8,50 Euro statt 13,50 Euro.

