FRITZ!Box 7630 und 4630 mit Wi-Fi 7 angekündigt

FRITZ! erweitert die FRITZ!Box-Produktpalette um zwei Modelle mit Wi-Fi 7 für unterschiedliche Haushalte.

Die neuen Router richten sich an Nutzer mit DSL- oder Glasfaseranschluss und sollen stabile Internetverbindungen für Alltag und Homeoffice bieten. Laut Unternehmensangaben integrieren beide Modelle bewährte FRITZ!-Funktionen wie Smart-Home-Steuerung und Telefonie.

Die FRITZ!Box 7630 unterstützt DSL-Verbindungen und bietet Multi-Link-Operation (MLO) sowie Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s. Sie richtet sich an Nutzer, die eine zuverlässige Verbindung für Homeoffice und allgemeines Surfen benötigen.

Die FRITZ!Box 4630 ist für bestehende Glasfasermodems (ONT) konzipiert und bietet Dualband-Wi-Fi 7, je einen 2,5-Gigabit-LAN- und WAN-Port. Laut Unternehmensangaben eignet sie sich besonders für latenzarmes Gaming und Streaming ohne Unterbrechungen.

Technische Merkmale der FRITZ!Box 7630 und 4630

FRITZ!Box 7630: DSL, Wi-Fi 7, Multi-Link-Operation, bis zu 300 Mbit/s

FRITZ!Box 4630: Glasfaser (ONT), Dualband-Wi-Fi 7, 2,5-Gigabit-LAN/WAN

Unterstützung von Smart Home via DECT ULE

Telefoniefunktionen und IPv6-Netzwerksicherheit

FRITZ!Box 7630

Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 300 MBit/s

WLAN Mesh, 2 x 2, auf 5 GHz und 2,4 GHz, W-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)

1 x 2,5-GBit/s-WAN/LAN-Anschluss und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks sowie Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE

FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Informationen zu Marktstart und UVP folgen

FRITZ!Box 4630