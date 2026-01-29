Vodafone startet neue Kabeltarife mit mehr Upload

Der Telekommunikationsanbieter Vodafone führt ab heute ein neues Kabel-Portfolio mit angepassten Bandbreiten und höheren Upload-Geschwindigkeiten ein.

Ab dem heutigen 29. Januar 2026 startet Vodafone (wie angekündigt) ein überarbeitetes Kabel-Portfolio. Die Änderungen betreffen die angebotenen Download-Geschwindigkeiten, die Tarifstruktur sowie einzelne Zusatzleistungen. Laut Vodafone gelten die Neuerungen für das gesamte aktuelle Kabelangebot und ersetzen die bisherigen Tarifstufen.

Kern der Umstellung ist eine neue Einteilung der Bandbreiten. Die bisherigen Geschwindigkeiten mit 100, 250 und 500 Mbit/s werden eingestellt. Stattdessen führt Vodafone neue Download-Stufen ein und erweitert das Portfolio erstmals um eine Bandbreite mit 800 Mbit/s.

Neue Bandbreiten und Konditionen im Vodafone Kabel-Portfolio

Zusätzlich zur Anpassung der Download-Geschwindigkeiten erhöht Vodafone die Upload-Leistung für nahezu alle Kabeltarife auf 75 Mbit/s. Nach Angaben des Unternehmens gilt diese Erhöhung nicht für den Tarif GigaZuhause Kabel 50, der unverändert bleibt. Gleichzeitig entfällt das bisher angebotene Startguthaben vollständig.

Die wichtigsten Änderungen laut Vodafone

Neue Bandbreiten mit 150, 300, 600 und 800 Mbit/s Download

Upload-Erhöhung auf 75 Mbit/s für alle Tarife außer GigaZuhause Kabel 50

240 Euro Cashback für GigaZuhause Cable Max und 120 Euro Cashback für alle anderen Kabel-Tarife

Monatlicher Preis ab dem zehnten Monat höher

Wechselgarantie ab dem Tarif GigaZuhause 300 enthalten

Aus meiner Sicht schafft Vodafone mit der neuen Struktur klarere Tarifstufen und stärkt den Upload-Bereich, der für viele Anwendungen immer wichtiger wird. Gleichzeitig verändern sich die finanziellen Rahmenbedingungen durch den Wegfall des Startguthabens und die angepassten Monatspreise. Wie immer sollte man also genau hinschauen, was die Kosten und den eigenen Bedarf angeht.

