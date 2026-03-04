Vodafone-Tarife plötzlich günstiger: Sparhandy bietet mehr Daten zum kleinen Preis

Der Anbieter Sparhandy hat eine neue Aktion für seine sparSIM-Tarife im Vodafone-Netz gestartet und erhöht dabei das enthaltene Datenvolumen.

Im Rahmen der Aktion erhalten zwei Tarife mehr Datenvolumen zum gleichen monatlichen Preis. Der Tarif sparSIM XS bietet nun 20 GB statt zuvor 15 GB, während der Tarif sparSIM M auf 60 GB statt 45 GB aufgestockt wurde. Beide Angebote nutzen das Vodafone-Netz und unterstützen laut Anbieter 5G mit bis zu 50 Mbit/s im Download sowie 25 Mbit/s im Upload.

sparSIM-Tarife mit mehr Daten und Wechselbonus

Neben dem erhöhten Datenvolumen enthält jeder Tarif eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie Unterstützung für VoLTE und WLAN-Telefonie. Die Angebote werden mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten angeboten und können mit einer Frist von einem Monat gekündigt werden.

Die wichtigsten Tarifpunkte:

Wer seine Rufnummer zu sparSIM mitnimmt, erhält laut Unternehmensangaben einen Bonus. Beim XS-Tarif beträgt dieser 20 Euro, beim M-Tarif 50 Euro. Voraussetzung ist eine Portierung innerhalb von 180 Tagen nach Aktivierung. Ausgenommen sind Rufnummern aus bestehenden Vodafone-Verträgen.

Zusätzlich gibt es den Tarif sparSIM M Flex mit identischem Datenvolumen von 60 GB und monatlich kündbarer Laufzeit. Dieser kostet ebenfalls 9,99 Euro im Monat, allerdings fällt hier ein einmaliger Anschlusspreis von 19,99 Euro an.

