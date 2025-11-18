Vodafone und LEG digitalisieren Heizungskeller im großen Stil

Vodafone und LEG starten ein Großprojekt zur Digitalisierung von Heizungskellern in mehr als 1.000 Wohngebäuden.

Vodafone und LEG Immobilien SE haben eine Partnerschaft zur digitalen Vernetzung tausender Heizungskeller angekündigt.

In rund 15.000 Wohnungen sollen Heizsysteme künftig über eine gemeinsame IoT-Plattform zentral überwacht und gesteuert werden. Ziel sei es laut Unternehmensangaben, Energieverbrauch und Wartungsaufwand zu senken und die Betriebssicherheit zu erhöhen.

KI und IoT sollen Effizienz in LEG-Gebäuden steigern

Im Rahmen des Projekts „Gebäudekonnektivität 4.0“ stellt Vodafone die digitale Infrastruktur und IoT-Technik bereit. Sie verknüpft Sensoren, Endgeräte und Gebäudetechnik verschiedener Anbieter, um Daten zentral zu erfassen und zu analysieren.

LEG nutzt die Plattform, um Heizungsanlagen zu überwachen und Abläufe zu optimieren. Nach Angaben der Unternehmen sollen erste Installationen bereits in über 1.000 Gebäuden erfolgen.

Kernpunkte der Kooperation:

IoT-Plattform „Gebäudekonnektivität 4.0“ als Basis

Einbau KI-basierter Thermostate des Partners termios

Langfristige Entwicklung digitaler Energiedienste

Geplanter Messdienst für Smart Meter im LEG-Bestand

Der Technologiepartner termios liefert mit dem Thermostat „termios Pro“ eine smarte Steuerungslösung, die direkt mit der IoT-Plattform verknüpft ist. So soll die gesamte Wärmeverteilung im Gebäude präziser geregelt werden.

Laut LEG konnte in einem früheren Forschungsprojekt durchschnittlich bis zu 24 Prozent Energie eingespart werden. Parallel zur Plattform führen beide Unternehmen ein digitales Messsystem für intelligente Stromzähler ein, das Datenschutzanforderungen des BSI erfüllen soll.

Die Kooperation zwischen Vodafone und LEG ist Teil einer langfristigen Digitalstrategie für die Wohnungswirtschaft. Beide Partner planen, weitere datenbasierte Dienste zu entwickeln und die Infrastruktur für andere Immobilienbesitzer zu öffnen.