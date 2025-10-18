Smart Home

Mehrheit der Deutschen offen für Smart Meter

75 Prozent der Deutschen können sich vorstellen, einen Smart Meter zu nutzen, das Interesse ist deutlich gestiegen.

Fast sechs Jahre nach Beginn des Smart-Meter-Rollouts steigt die Nachfrage nach intelligenten Verbrauchszählern weiter an. Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter 1.003 Personen in Deutschland ab 16 Jahren sind 75 Prozent offen für Smart Meter, während 23 Prozent Vorbehalte haben. Zum Vergleich: 2020 lag die Offenheit bei 36 Prozent, 2022 bei 57 Prozent.

76 Prozent der Befragten möchten ihren Stromverbrauch so einfach ablesen können wie den Datenverbrauch auf dem Handy. Smart Meter zeigen in Echtzeit, wie viel Strom verbraucht wird, und ermöglichen flexible Stromtarife. Sie können beispielsweise dabei helfen, Energie zu günstigen Zeiten zu nutzen, etwa beim Laden von E-Autos oder Betrieb von Wärmepumpen.

Smart Meter und die Energiewende

Smart Meter vernetzen Haushalte mit dem Stromnetz und unterstützen laut Bitkom die Integration erneuerbarer Energien sowie den Ausgleich von Lastspitzen. 70 Prozent der Erwachsenen in Deutschland halten die Energiewende für zu langsam, 16 Prozent für genau richtig und 10 Prozent für zu schnell. Gleichzeitig äußern 81 Prozent Sicherheitsbedenken wegen möglicher Hackerangriffe auf Energienetze.

Kernpunkte der Umfrage

  • 75 Prozent offen für Smart Meter
  • 76 Prozent wollen Verbrauch einfach ablesen
  • Flexible Stromtarife werden durch Smart Meter möglich
  • Hohe Sorge vor Hackerangriffen (81 Prozent)
  • Mehrheit hält Energiewende für zu langsam (70 Prozent)

Ich finde es interessant, dass trotz der deutlichen Sicherheitsbedenken die Akzeptanz von Smart Metern stark steigt. Für die Verbraucher scheint der Nutzen bei Transparenz und Kostenkontrolle die Risiken zu überwiegen. Ich persönlich werte meinen Stromverbrauch seit geraumer Zeit mit einem Lesekopf aus und nutze die Daten in Home Assistant. Diesen Komfort möchte ich nicht mehr missen.

