Vodafone verlängert Rabattaktion für GigaMobil-Tarife

Der Mobilfunkanbieter Vodafone verlängert seine Rabattaktion für GigaMobil-Tarife und erhöht in einigen Angeboten gleichzeitig das enthaltene Datenvolumen.

Nach Unternehmensangaben läuft die sogenannte Unlimited-Promo nun bis zum 1. April 2026 weiter. Neukunden erhalten dabei weiterhin Preisnachlässe auf mehrere GigaMobil-Tarife. Zusätzlich werden in den Tarifen GigaMobil XS und S ab dem 11. März sowohl Rabatte als auch Datenvolumen erhöht.

Bei den klassischen GigaMobil-Tarifen ohne Smartphone steigt beispielsweise das Datenvolumen im Tarif XS auf 25 GB statt bisher 7 GB. Der monatliche Aktionspreis liegt laut Anbieter bei 19,99 Euro statt 29,99 Euro. Auch der Tarif GigaMobil S erhält mehr Datenvolumen und sinkt im Aktionspreis auf 24,99 Euro pro Monat.

Mehr Datenvolumen und Rabatte bei Vodafone GigaMobil

Auch die Young-Tarife für jüngere Nutzer werden angepasst. Laut Vodafone erhalten Neukunden in den Tarifen GigaMobil Young XS und S bis zum 1. April 25 Prozent Rabatt auf die monatliche Grundgebühr. In den größeren Young-Tarifen M bis XL beträgt der Nachlass demnach 30 Prozent.

