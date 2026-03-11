Vodafone verlängert Rabattaktion für GigaMobil-Tarife
Der Mobilfunkanbieter Vodafone verlängert seine Rabattaktion für GigaMobil-Tarife und erhöht in einigen Angeboten gleichzeitig das enthaltene Datenvolumen.
Nach Unternehmensangaben läuft die sogenannte Unlimited-Promo nun bis zum 1. April 2026 weiter. Neukunden erhalten dabei weiterhin Preisnachlässe auf mehrere GigaMobil-Tarife. Zusätzlich werden in den Tarifen GigaMobil XS und S ab dem 11. März sowohl Rabatte als auch Datenvolumen erhöht.
Bei den klassischen GigaMobil-Tarifen ohne Smartphone steigt beispielsweise das Datenvolumen im Tarif XS auf 25 GB statt bisher 7 GB. Der monatliche Aktionspreis liegt laut Anbieter bei 19,99 Euro statt 29,99 Euro. Auch der Tarif GigaMobil S erhält mehr Datenvolumen und sinkt im Aktionspreis auf 24,99 Euro pro Monat.
Mehr Datenvolumen und Rabatte bei Vodafone GigaMobil
Auch die Young-Tarife für jüngere Nutzer werden angepasst. Laut Vodafone erhalten Neukunden in den Tarifen GigaMobil Young XS und S bis zum 1. April 25 Prozent Rabatt auf die monatliche Grundgebühr. In den größeren Young-Tarifen M bis XL beträgt der Nachlass demnach 30 Prozent.
Wichtige Änderungen laut Vodafone
- Unlimited-Promo wird bis 1. April 2026 verlängert
- Mehr Datenvolumen in mehreren XS- und S-Tarifen
- Rabatte von bis zu 25 Prozent bei GigaMobil
- Bis zu 30 Prozent Rabatt bei GigaMobil Young
- Unbegrenztes Datenvolumen in höheren Tarifen während der Aktion
