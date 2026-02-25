Vodafone zündet Gigabit-Turbo für 125.000 Haushalte

Das Unternehmen Vodafone verbessert die Gigabit-Versorgung für 125.000 Haushalte in 62 Städten und Gemeinden.

Vodafone gibt an, dass rund 30 Millionen Haushalte in Deutschland Gigabit-Internet über Kabel und Glasfaser buchen können. Das Unternehmen baut sein Netz weiter aus und optimiert bestehende Infrastrukturen durch zusätzliche Netzsegmente und Glasfaserstrecken.

Gigabit-Ausbau und Segmentierungen im Überblick

Im Januar setzte Vodafone nach eigenen Angaben 135 Segmentierungen sowie Fiber-Deep-Maßnahmen um. Dadurch teilen sich weniger Haushalte einen Netzabschnitt, was Stabilität und Kapazität für etwa 125.000 Anschlüsse erhöhen soll. Bauprojekte gab es unter anderem in Düsseldorf, Berlin, Essen, Sinzig und Pforzheim.

Parallel treibt Vodafone gemeinsam mit OXG den Glasfaserausbau voran. Im Landkreis München sind mehr als 10.000 Anschlüsse geplant, zudem wird in Nürnberg ein neues Wohnquartier erschlossen. Seit Januar wurden laut Unternehmen 265.000 weitere Glasfaser-Anschlüsse in die Vermarktung aufgenommen.

Zum Vodafone Verfügbarkeitscheck →

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.