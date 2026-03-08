VW Golf 9 kommt: Volkswagen plant ein ganz neues Elektroauto

Es gab vor ein paar Jahren schon einen elektrischen VW Golf, was übrigens auch das erste Testauto bei uns war. Seit dem hat sich viel getan und der VW ID.3 sollte diese Rolle mit der MEB-Plattform einnehmen. Dieser verkauft sich mittlerweile ganz gut und 2026 kommt ein großes Upgrade, aber es ist noch mehr geplant.

Mit dem VW Golf 9 wird der Klassiker von Volkswagen wieder elektrisch, und zwar rein elektrisch. Es ist eines der ersten Modelle, welches mit der ganz neuen SSP-Plattform entsteht und Ende des Jahrzehnts in Wolfsburg vom Band rollen soll. Da wird es dann übrigens kurz danach auch einen elektrischen VW T-Roc geben.

Diese Woche hat Volkswagen im Rahmen einer Veranstaltung in Wolfsburg das erste Bild der neuen Golf-Generation gezeigt, wobei Bild vielleicht etwas zu viel gesagt wäre, es ist ein grober Umriss, wie ich auf dem Beitragsbild sehen könnt. Aber wie gesagt, es dauert noch viele Jahre, daher gibt es nur den groben Teaser.