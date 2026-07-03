Mobilität

Volkswagen: Endlich kommt der Digitale Autoschlüssel

Autor-Bild
Von
|
Bild: Volkswagen

Bei Volkswagen kann man zwar schon sein Smartphone als Autoschlüssel nutzen, aber man muss das über die VW-App machen, dort heißt das „Mobile Key“. Es gibt in der Branche aber einen offiziellen Standard für einen digitalen Autoschlüssel.

Der Digital Car Key ist eine Entwicklung vieler Marken und Autohersteller und soll laut MacRumors bald auch bei Volkswagen einziehen. Man hat jetzt einen Hinweis für den Apple CarKey gefunden und dieser basiert aber auf dem Digital Car Key.

Details gibt es noch keine, aber man wird den digitalen Autoschlüssel wohl bald in das Wallet des Smartphones (Marken wie Samsung und Google unterstützten den Standard ebenfalls) oder die Smartwatch (das geht auch auf einer Apple Watch) packen können. Funktionen wie Ultrabreitband dürften dann ebenfalls kommen.

Wichtig ist zwar, dass man überhaupt eine Smartphone-Lösung anbietet, ich bin aber grundsätzlich immer ein Fan davon, wenn man die Standards unterstützt.

Tesla Model Y 2025 De

Tesla überrascht alle mit richtig guten Zahlen

Tesla ist zurück im starken Wachstum, jedenfalls im zweiten Quartal 2026, was sich hier und da bereits angedeutet hat. 480.126…

2. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Volkswagen: Endlich kommt der Digitale Autoschlüssel
Weitere Neuigkeiten
PlayStation: Sony schweigt nach massiver Kritik
in Gaming
Google Chrome: Update schließt erneut über 380 Sicherheitslücken
in Firmware und Updates
Playstation 5 Pro Ps5 Detail
MediaMarkt Saturn startet PS4 Trade-In-Aktion für die PlayStation 5 (Pro)
in Schnäppchen
Tesla Model Y 2025 De
Tesla überrascht alle mit richtig guten Zahlen
in Mobilität
Förderprogramm für Wasserstoff-Lkw stößt auf hohe Nachfrage
in Mobilität
N26 Aktie Etf Header
N26 führt neue Gebühren für Wertpapierhandel ein
in Fintech
Ewe Logo
EWE dreht am Glasfaser-Tempo und senkt den Einstiegspreis
in News
Congstar
congstar senkt die Kosten für Zuhause-Tarife mit einem Bonus
in Provider
Schweden vollzieht die Bargeld-Wende
in Handel
Kaufland halbiert die Preise an Elektroauto-Ladesäulen
in Mobilität