Volkswagen: Endlich kommt der Digitale Autoschlüssel

Bei Volkswagen kann man zwar schon sein Smartphone als Autoschlüssel nutzen, aber man muss das über die VW-App machen, dort heißt das „Mobile Key“. Es gibt in der Branche aber einen offiziellen Standard für einen digitalen Autoschlüssel.

Der Digital Car Key ist eine Entwicklung vieler Marken und Autohersteller und soll laut MacRumors bald auch bei Volkswagen einziehen. Man hat jetzt einen Hinweis für den Apple CarKey gefunden und dieser basiert aber auf dem Digital Car Key.

Details gibt es noch keine, aber man wird den digitalen Autoschlüssel wohl bald in das Wallet des Smartphones (Marken wie Samsung und Google unterstützten den Standard ebenfalls) oder die Smartwatch (das geht auch auf einer Apple Watch) packen können. Funktionen wie Ultrabreitband dürften dann ebenfalls kommen.

Wichtig ist zwar, dass man überhaupt eine Smartphone-Lösung anbietet, ich bin aber grundsätzlich immer ein Fan davon, wenn man die Standards unterstützt.

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