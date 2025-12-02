Volkswagen: Großer Schritt für Elektroautos startet noch 2025

Mobilität

Die Volkswagen Group arbeitet laut eigenen Angaben an einem „globalen Batterie-Champion“ für Elektroautos, denn PowerCo soll als Tochtergesellschaft die Akkus für VW-Marken bauen. Laut WAZ wird es in Salzgitter, wo das Werk von PowerCo steht, noch in diesem Jahr losgehen, die Produktion soll also noch 2025 starten.

In Salzgitter werden unter anderem Akkus für den kommenden VW ID Polo vom Band rollen, aber auch in den anderen Modellen für 2026, wie dem VW ID Cross, Cupra Raval und Skoda Epic, werden die Akkus von PowerCo verbaut. Ziel sind ca. 60.000 Zellen pro Tag, womit man die Hälfte des Bedarfs dieser Modelle decken will.

Elektrische Zukunft: Audi ohne Antwort auf Mercedes und BMW

Nach den größeren Elektro-Limousinen werden wir ab 2026 endlich auch mal die etwas kompakteren Modelle von den deutschen Premiummarken sehen.…

1. Dezember 2025

