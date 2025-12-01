Mobilität

Elektrische Zukunft: Audi ohne Antwort auf Mercedes und BMW

Nach den größeren Elektro-Limousinen werden wir ab 2026 endlich auch mal die etwas kompakteren Modelle von den deutschen Premiummarken sehen. BMW hat beispielsweise schon den elektrischen 3er für die zweite Jahreshälfte bestätigt.

Kurz vor dem neuen BMW i3 wird aber wohl Mercedes vorlegen, denn laut JESMB werden wir die elektrische C-Klasse im Juli sehen. Das Unternehmen hat diese vor ein paar Wochen angeteasert, aber keinen Termin für die Weltpremiere genannt.

Und Audi? Die haben keine passende Antwort parat, noch nicht. Eigentlich sollte der elektrische Audi A4 mal Ende 2025 und noch vor der Konkurrenz kommen, aber man hat sich für eine andere Plattform entschieden, daher kommt er viel später.

Nach EQE, i5 und A6 bin ich persönlich auf die kompakten Limousinen gespannt, denn das ist, wenn auch aktuell unpraktisch in meinem Leben, meine bevorzugte Fahrzeugklasse. Nur schade, dass Audi den Plan für den A4 e-tron geändert hat.

