Volkswagen kündigt Aus für günstige Verbrenner an

Der VW Polo wird nächstes Jahr elektrisch und kommt als VW ID Polo auf den Markt, wie auch der VW T-Cross als VW ID Cross ansteht. Und wir bekommen auch einen Nachfolger für den VW Up mit dem VW ID.1 (oder VW ID Up, mal schauen).

Wie sieht es aber mit neuen Verbrennern aus, immerhin ist MEB+ (die Plattform für diese neuen Elektroautos) nicht für Verbrenner geeignet. Wird es nicht mehr geben, so Thomas Schäfer bei ams, denn „die Zukunft in diesem Segment ist elektrisch“.

Die Polo-Klasse oder kleiner ergibt „mit Blick auf die künftige Abgasregulierung keinen Sinn“ mehr, also wird ein VW Golf der Einstieg mit Verbrenner sein. Wann das Ende für Polo und Co. kommt, ist noch offen, dazu hat man sich nicht geäußert.