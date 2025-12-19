Mobilität

Volkswagen: Ein letzter VW ID.3 zum Abschied

Autor-Bild
Von
|
The New Volkswagen Id.3

Volkswagen will seine Produktion in den nächsten Jahren zurückfahren und weiter reduzieren und das hat auch Folgen für das ein oder andere Werk. Die Gläsernen Manufaktur Dresden wird zu einem Innovationscampus umgebaut und schließt.

Diese Woche wurde die Produktion offiziell eingestellt, das letztes Modell vor Ort war ein roter VW ID.3 GTX. Der ironischerweise auch keine Zukunft hat, da aus dem GTX bald ein elektrischer GTI wird. Volkswagen befindet sich im großen Wandel.

Volkswagen: Ende und Neuanfang

Es ist nicht das Ende des Standorts, dieser erlebt einen Neuanfang und vielleicht ist das auch ein gutes Signal und wir bekommen frisches Personal aus Dresden. Doch im Moment wird das Ende des Werk von vielen als negatives Zeichen eingestuft.

Bei VW läuft es nicht optimal, das streitet sicher keiner ab, aber vielleicht sollten wir dieses Ende auch als Chance sehen. Die Manufaktur hatte sowieso keinen großen Einfluss auf die Stückzahlen im Konzern, das war schon immer ein „Show Werk“.

