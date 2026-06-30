Volkswagen leitet die nächste Ära der Autos ein

Die Automobilbranche hat in den letzten Jahren einen Wandel nach dem anderen durchgemacht, seien es der Antrieb oder zuletzt der Trend des „Software Defined Vehicle“, kurz SDV, was so ziemlich alle Marken als wichtig bezeichnet haben.

Früher wurde die Software an das Auto angepasst, heute steht die Software im Zentrum und das Auto wird danach entwickelt. Doch das SDV ist schon wieder ein altes Eisen, so Peter Bosch, Chef der Cariad (Software-Sparte im VW-Konzern).

Wir erleben bereits den nächsten Sprung, denn das AI Defined Vehicle, kurz ADV, macht sich bereit. KI ist nicht nur ein nettes Feature für den Konzern, sie ist bereits „zentrale Instanz des Fahrzeugs“ und Volkswagen verfolgt den „Triple AI Ansatz“.

Die künstliche Intelligenz kommt in jedes Produkt, in jeden Prozess und für jede Person, so Peter Bosch im Gespräch mit der Automobilwoche. Wie sich ein ADV aber am Ende von einem SVD unterscheidet, ist nicht ganz klar, die Grenzen sind hier sicher fließend. Wichtig ist nur, dass man bei KI nicht wieder viel zu lange wartet.

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