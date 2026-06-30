Mobilität

So sieht der BMW iX5 aus: Leak zeigt das neue Elektroauto vorab

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BMW wird uns heute die neue Generation der X5-Familie vorstellen, die nicht nur den Schritt zur „Neuen Klasse“ geht, sondern die „Technologieoffenheit“ wirklich auslebt. Es gibt den Benziner, Diesel, Plug-in-Hybriden und das Elektroauto und ab 2028 sogar auch erstmals eine Version mit einem eingebauten Wasserstoffantrieb.

Technische Details folgen heute, mal schauen, ob BMW direkt alle offen legt, aber man hat ja bereits bestätigt, dass der erste BMW iX5 einen Akku mit 141 kWh im Unterboden besitzt. Da dürften also rund 1.000 km Reichweite drin sein. Optisch sieht der BMW iX5 wie ein etwas größerer BMW iX3 aus, das überrascht nicht.

Ich weiß zwar nicht, wer bei BMW auf die Idee kam, dass man da so ein komisches X in die Lichter packen muss (das Beitragsbild ist von BMW selbst), aber da fand wohl einer die Idee mit den Sternen bei Mercedes gut und wollte auch sowas. Finde ich ein bisschen peinlich, aber vielleicht kann man diese Lichter ja auch abwählen.

Ansonsten ist das eben ein BMW iX3 in groß. Ähnliche Optik, etwas mehr Qualität, etwas mehr Akku, etwas mehr Leistung und sicher auch spürbar teurer.  Der BMW iX5 macht den BMW iX somit aber komplett überflüssig, da er viel besser ist, mal schauen, ob dieser dann eingestellt wird (bevor 2029 eine neue Generation folgt).

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