VW ID Tiguan kommt im Herbst: Volkswagen macht sich bereit

Im VW-Konzern werden gerade viele Modelle auf die optimierte Plattform (MEB+) für Elektroautos umgestellt, das meistverkaufte Modell, der VW ID.4, wird jedoch noch mit alter Technik angeboten. Und daran wird sich im Sommer nichts ändern.

Elektrischer Tiguan kommt im Herbst

Doch im Hintergrund arbeitet Volkswagen an einem sehr großen Upgrade, es wird womöglich das größte Upgrade von allen Neuheiten sein, denn aus dem VW ID.4 wird der VW ID Tiguan, eines der beliebtesten Modelle von VW (Platz 3, 2025).

Der VW ID Tiguan wurde vor ein paar Wochen offiziell bestätigt, jetzt wurde dieser auf Testfahrten erwischt. Sieht auf den ersten Blick aber noch stark nach VW ID.4 aus, man nutzt zur Tarnung im Alltag also weiterhin das alte und bekannte Design.

Wann werden wir den VW ID Tiguan sehen? Eine Ankündigung steht im Oktober an, dann übrigens ohne einen neuen VW ID.5, denn der Coupé hat bei Volkswagen keine Zukunft. Mal schauen, was Volkswagen mit dem VW ID.4 GTX machen wird.

Das GTX-Branding wurde offiziell eingestellt, beim VW ID Polo und VW ID.3 gibt es einen elektrischen GTI, beim Tiguan gab es das aber nie. Sehen wir 2027 also den ersten Elektro R? Könnte ich mir, da Allradantrieb, beim ID Tiguan gut vorstellen.

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