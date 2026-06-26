Volkswagen „macht Ernst“: Vier Werke in Deutschland vor dem Aus

Der Stellenabbau von Volkswagen hat Konsequenzen, auch für die Standorte in Deutschland. Vier Werke stehen laut Manager Magazin vor dem Aus, die drei VW-Standorte Hannover, Zwickau und Emden sowie den Audi-Standort Neckarsulm.

Ein internes Schreiben sieht vor, dass die Standorte „mittelfristig“ geschlossen werden, so die Quelle, Konzernchef Oliver Blume will „den Jobabbau massiv verschärfen“. Weltweit sollen im VW-Konzern über 100.000 Stellen wegfallen.

Aus der Politik kam direkt Kritik, laut Michael Kretschmer (CDU) sei dies „fatal für unser ganzes Land“, Volkswagen dürfe nicht „aufgeben“. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Deutschland als Standort zu teuer für die Produktion geworden ist.

Bevor die Politik also mit Kritik kommt, könnte sie das selbst angehen und diesen Standort wieder attraktiver machen. Das Sanierungsprogramm von Oliver Blume soll am 9. Juli im Aufsichtsrat präsentieren, dann gibt es vielleicht mehr Details.

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