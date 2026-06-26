Mobilität

Volkswagen „macht Ernst“: Vier Werke in Deutschland vor dem Aus

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Bild: Volkswagen

Der Stellenabbau von Volkswagen hat Konsequenzen, auch für die Standorte in Deutschland. Vier Werke stehen laut Manager Magazin vor dem Aus, die drei VW-Standorte Hannover, Zwickau und Emden sowie den Audi-Standort Neckarsulm.

Ein internes Schreiben sieht vor, dass die Standorte „mittelfristig“ geschlossen werden, so die Quelle, Konzernchef Oliver Blume will „den Jobabbau massiv verschärfen“. Weltweit sollen im VW-Konzern über 100.000 Stellen wegfallen.

Aus der Politik kam direkt Kritik, laut Michael Kretschmer (CDU) sei dies „fatal für unser ganzes Land“, Volkswagen dürfe nicht „aufgeben“. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Deutschland als Standort zu teuer für die Produktion geworden ist.

Bevor die Politik also mit Kritik kommt, könnte sie das selbst angehen und diesen Standort wieder attraktiver machen. Das Sanierungsprogramm von Oliver Blume soll am 9. Juli im Aufsichtsrat präsentieren, dann gibt es vielleicht mehr Details.

Tesla Deutschland wächst überraschen stark

Der deutsche Standort von Tesla in Grünheide kämpfte letztes Jahr mit einer sehr schlechten Nachfrage in Europa, aber diese Zeiten…

26. Juni 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden 1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Philipp 👋
    sagt am

    Ach da kann die Politik doch nichts machen. VW bezahlt weiter Fette Dividenden an Aktionäre, Boni an die Vorsitzenden und will gleichzeitig Leute entlassen.

    Was soll da jetzt geschehen? Irgendein Entgegenkommen der Gesellschaft wird dann doch auch nur wieder dafür genutzt die Menschen oben noch fetter zu machen.

    Für mich sind solche „Berichterstattungen“ extrem fragwürdig. Da wird einfach ins selbe Horn der Marketingabteilung gepustet.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Volkswagen „macht Ernst“: Vier Werke in Deutschland vor dem Aus
Weitere Neuigkeiten
Kommentar: Die Ära der schlechten Lenkräder
in Kommentar
Wegen „steigender Nachfrage“: Hyundai legt bei günstigem Elektroauto nach
in Mobilität
PlayStation: Sony schreibt Live-Service-Strategie weiter zurück
in Gaming
Autohersteller aus China werden europäischen Marken immer gefährlicher
in Mobilität
Alles wird teurer: Die Speicherkrise dürfte bleiben
in News
Trotz Preiserhöhungen: Konsolen-Knappheit für Ende 2026 erwartet
in Gaming
Hyundai i30: Der Golf-Konkurrent hat keine Zukunft als Verbrenner
in Mobilität
Preis-Schock bei Apple: Das war nur der Anfang
in News
Tesla Deutschland wächst überraschen stark
in Mobilität
Schock für Polestar: Man muss sich vom US-Markt trennen
in Mobilität