Mobilität

Volkswagen: Neue Probleme der neuen Software

Autor-Bild
Von
|
Volkswagen Future Plan: Passenger Cars Brand Gives First Glimpse

Volkswagen wollte die Software für die kommende SSP-Plattform simpler gestalten, aber man scheiterte selbst mit einer sogenannten „E/E-Architektur“. Daher holte man sich Hilfe von Rivian, die diese mit dem R2 ab 2026 selbst einführen werden.

Bei Volkswagen soll der VW ID.1, der womöglich als VW ID Up kommt, den Anfang machen und die Entwicklung läuft „trotz einiger kultureller Unterschiede“ durchaus gut, wie es laut Automobilwoche in einem ersten Fazit nach gut einem Jahr heißt.

Doch es fließt sehr viel Geld in dieses Projekt und aus Konzernkreisen sei auch zu hören, dass es „Unsicherheit (…) bezüglich der Lieferfähigkeit“ gibt. Es darf hier kein Fiasko wie beim Start des VW ID.3 folgen, dafür investiert man zu viel Geld.

Höhere Kosten für die neue Architektur

Allerdings wäre es möglich, dass die Volkswagen Group sogar nachlegen muss, denn der Konzern hat die Liebe zum Verbrenner neu entdeckt und jetzt überlegt man, ob die neue Architektur auch dort (SSP geht nur elektrisch) genutzt wird.

Konzernchef Oliver Blume will „diese Kuh noch vor der großen Planungsrunde vom Eis holen“, im November geht man den Plan für die nächsten fünf Jahre durch. Es sei auch unklar, ob das Joint-Venture mit Rivian oder die Cariad das Projekt plant.

Der Schritt zu einem externen Partner wird in diesem Dokument zwar durchaus als großer Fortschritt für die Software bezeichnet, aber es bleiben Unsicherheiten und vor allem auch die Frage, was man mit der Software der Verbrenner macht. Es geht also, wie so oft, um viel Geld. Und das will der Konzern derzeit eigentlich sparen.

Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx

Volkswagen: Schlechte Nachfrage nach Elektroautos hat Folgen

Volkswagen wird das Werk in Zwickau ab dem 6. Oktober für eine Wochen komplett schließen, das hat laut Bloomberg ein…

26. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Volkswagen: Neue Probleme der neuen Software
Weitere Neuigkeiten
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Neue Serien und Filme: Das sind die Prime Video Highlights im Oktober 2025
in News
Die „neue“ PlayStation 5 ist besser und schlechter
in Gaming
Apple: Neue M5-Generation steht vor dem Start
in News
Mega SIM: Unlimited Basis ersetzt Unlimited on Demand
in Tarife
Apple und die streng geheime App „Veritas“
in Firmware und OS
Das neue iPhone ist für Xiaomi ein echtes Problem
in Smartphones
Uncharted Steam Deck Playstation
PlayStation 6: Möglicher Preis für den neuen Handheld
in Gaming
Vodafone Glasfaser
Vodafone CableMax 1000: Gigabit-Internet für 50 Euro ab heute verfügbar
in Vodafone
Fifa 22 Screen
„Fortgeschrittene Gespräche“: 50 Milliarden Dollar für EA
in Gaming
The Last Of Us Part 1 Und 2
The Last of Us: Neil Druckmann verspricht weitere „Updates“
in Gaming