Volkswagen steht kurz vor der nächsten Krise

Volkswagen wird die Produktion des VW Golf im Stammwerk am Freitag pausieren, als Grund nennt man „eine vorgesehene Inventurmaßnahme“, die nichts mit einem Chipmangel zu tun haben soll. Doch die Frage ist, ob VW die Produktion nächste Woche wieder anlaufen lässt, denn schon am kommenden Mittwoch wird es knapp.

Mehrere Medien berichten, dass es zunächst den VW Golf treffen wird und man sich bei Volkswagen, wie in der Pandemie, mit den verfügbaren Bauteilen auf die Modelle fokussiert, die eine bessere Gewinnmarge mitbringen. Doch erst gestern haben wir erfahren, dass auch die Produktion des VW Tiguan nicht mehr sicher ist.

VW bereitet sich auf den Ernstfall vor

Wie es bei der Automobilwoche heißt, bereite sich der Konzern sukzessive darauf vor, „weitere Produktionen einzustellen“. Und auch andere Konzernmarken wie Seat oder Skoda und andere Werke sind bald betroffen. Grund für die anstehende Krise ist ein Engpass von Nexperia-Chips, auch andere Marken sind davon betroffen.

Nexperia ist übrigens kein direkter Lieferant bei VW, aber Lieferanden von VW nutzen deren Technik für VW-Bauteile. Einige gehen davon aus, dass VW den Golf also am Freitag nicht nur in eine „Inventurmaßnahme“ schickt, sondern komplett pausieren wird. Volkswagen selbst äußert sich weiterhin nicht zu diesem Thema.