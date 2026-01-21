Volkswagen überholt Tesla bei Elektroautos in Europa

Volkswagen wollte eigentlich bis 2025 die Nummer 1 bei Elektroautos sein, was zwar nicht geklappt hat, aber man hat sich positiv entwickelt und bei uns in Europa konnte man sich diesen Platz tatsächlich sichern und 2025 an Tesla vorbeiziehen.

Bei den Elektroautos mit VW-Logo ging es letztes Jahr nach oben und mit einem Wachstum von über 50 Prozent in Europa kam man hier auf 274.417 Einheiten. Bei Tesla ging es steil nach unten und man pendelte sich bei 238.765 Einheiten ein.

Damit ist VW jetzt die elektrische Nummer 1 in Europa und schaut man sich an, was für 2026 geplant ist, dann wird Tesla diese Position kaum zurückerobern können.

Ich bin in diesem Jahr gespannt, ob Tesla endlich mal reagiert und mehr als nur die mittelmäßigen Standard-Versionen des Model 3 und Model Y bringt, denn wie man sieht, reichte das, was man letztes Jahr brachte, nicht aus. Und das wird auch nicht reichen, wenn man wieder wachsen möchte, dann benötigt es auch neue Modelle.