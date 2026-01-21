Mobilität

Volkswagen überholt Tesla bei Elektroautos in Europa

Autor-Bild
Von
|

Volkswagen wollte eigentlich bis 2025 die Nummer 1 bei Elektroautos sein, was zwar nicht geklappt hat, aber man hat sich positiv entwickelt und bei uns in Europa konnte man sich diesen Platz tatsächlich sichern und 2025 an Tesla vorbeiziehen.

Bei den Elektroautos mit VW-Logo ging es letztes Jahr nach oben und mit einem Wachstum von über 50 Prozent in Europa kam man hier auf 274.417 Einheiten. Bei Tesla ging es steil nach unten und man pendelte sich bei 238.765 Einheiten ein.

Damit ist VW jetzt die elektrische Nummer 1 in Europa und schaut man sich an, was für 2026 geplant ist, dann wird Tesla diese Position kaum zurückerobern können.

Ich bin in diesem Jahr gespannt, ob Tesla endlich mal reagiert und mehr als nur die mittelmäßigen Standard-Versionen des Model 3 und Model Y bringt, denn wie man sieht, reichte das, was man letztes Jahr brachte, nicht aus. Und das wird auch nicht reichen, wenn man wieder wachsen möchte, dann benötigt es auch neue Modelle.

Mazda bricht ein: Neuer Verbrenner soll die Marke auf Kurs bringen

Mazda ist letztes Jahr über 10 Prozent in Europa eingebrochen, einem eigentlich sehr stabilen Markt derzeit. Es lag also an…

20. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Volkswagen überholt Tesla bei Elektroautos in Europa
Weitere Neuigkeiten
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix will die Werbung „massiv“ steigern
in Dienste
Oneplus 12 2024 Header
Trennt sich OnePlus vom Smartphone-Markt?
in Smartphones
Samsung kündigt großen Neustart für Bixby an
in Firmware und OS
Deutsche Bahn startet Sofortprogramm für Bahnhöfe
in Mobilität
Tcl Tv Header
Großangriff auf den TV-Markt: TCL und Sony bündeln Kräfte
in Marktgeschehen
Warum der 5. März so wichtig für die PlayStation Studios ist
in Gaming
ChatGPT: OpenAI will Fokus auf „praktische Anwendungen“ legen
in Marktgeschehen
Simon Mobile
SIMon mobile startet „Winter Wonder Deals“ mit bis zu 200 GB
in Tarife
Apple iPhone 18 Pro: Die Frage nach dem Loch
in Smartphones
OnePlus plant gigantischen Akku für das neue Flaggschiff
in Smartphones