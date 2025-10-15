Mobilität

Volkswagen: VW-Chef spricht von „stürmischen Zeiten“

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Volkswagen Id. Gti Concept

Oliver Blume hat gegenüber der dpa betont, dass die Volkswagen Group gut mit dem Umbau und vor allem auch Stellenabbau vorankommt, aber der Konzern und die Marke blicken dennoch auf „stürmische Zeiten“. Härtere Konkurrenz aus China, Digitalisierung, Software, Elektromobilität, noch nie gab es so viele Brennpunkte.

Doch man muss sich hier auch nichts vormachen, die Hochphase ist vorbei und man muss „die Kapazitäten an die Realität anpassen“. Das machen die VW-Marken „schrittweise“, bei Volkswagen selbst „beispielsweise um über 700.000 Fahrzeuge pro Jahr“. Für eine Zukunft des Unternehmens seien harte Anpassungen nötig.

VW glaubt noch an Deutschland

Das zeigen die letzten Geschäftszahlen, denn der Umsatz passt, aber der Gewinn bricht weg, bei einigen Marken sogar sehr massiv. Ziel ist daher, dass man vor allem in Europa die Kosten senkt, bei der Produktion und beim Lohn. Neue Elektroautos für 2026, wie der VW ID Polo, werden mit Konkurrenz aus China mithalten können.

Doch dafür musste man die Produktion der kleinen E-Autos nach Spanien verlagern. Deutschland als wichtigen Standort will Oliver Blume noch nicht aufgeben, man habe „es selbst in der Hand, unser Land zu alter Stärke zurückzuführen“. Es sei „eine Gemeinschaftsaufgabe von Politik, Unternehmen und der Gesellschaft“.

Tesla Model 3 2023 Detail Header

Überraschung bei Tesla: Günstiges Elektroauto wohl wieder im Gespräch

Tesla präsentierte vor ein paar Tagen die neuen Standard-Versionen des Model 3 und Model Y und verkauft den SUV auch…

15. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. rogh 🌀
    sagt am

    Na ob man die Nachfrage bekommt, wenn man die Löhne senkt? Das gibt eine Kettenreaktion, weil weniger Lohn weniger Konsum bedeutet und weniger Konsum weniger Lohn bei anderen Berufsgruppen… wer soll dann am Ende noch die Luxusprodukte kaufen? Finde das sehr kurzsichtig, immer nur die Löhne zu drücken. Aber das ist halt das „Haben wir schon immer so gememacht“-Management. Eine Einstellung, die sie ja erst in die Krise geführt hat.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Volkswagen: VW-Chef spricht von „stürmischen Zeiten“
Weitere Neuigkeiten
Waipu Tv
waipu.tv führt neues Start-Paket mit Stick ein – kostet 4,99 € monatlich
in News
GLS nennt Versandfristen für Weihnachten 2025
in Dienste
Lidl startet vegane Burger-Offensive: Vier neue Sorten im Regal
in Handel
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue: Bewegungserkennung jetzt einfacher nutzbar
in Smart Home
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix geht Anfang 2026 schon wieder neue Wege
in Dienste
Youtube
Nicht wundern: YouTube sieht jetzt anders aus
in Dienste
Apple Tv Siri Remote Header
Ein neuer Apple TV für 2025 deutet sich an
in News
Tesla Model 3 2023 Detail Header
Überraschung bei Tesla: Günstiges Elektroauto wohl wieder im Gespräch
in Mobilität
Apple Event September 2021 Header
Apple bestätigt neue Produkte für diese Woche
in News
Samsung Unpacked Logo Header
Eine „neue Ära“ kommt: Samsung bestätigt Event am 21. Oktober
in AR und VR