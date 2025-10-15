Überraschung bei Tesla: Günstiges Elektroauto wohl wieder im Gespräch

Tesla präsentierte vor ein paar Tagen die neuen Standard-Versionen des Model 3 und Model Y und verkauft den SUV auch schon in Deutschland. Wir haben hier aber schon analysiert, warum dieser Schritt für Tesla nicht unbedingt ein guter Deal ist.

Doch eigentlich wollte Tesla ein günstiges Elektroauto für unter 25.000 Dollar auf den Markt bringen, dieses Projekt wurde aber Anfang 2024 auf Eis gelegt und der Chef von Tesla bezeichnete es vor ziemlich genau einem Jahr sogar als „sinnlos“.

Jetzt sei das Projekt wieder im Gespräch, wie man aus Asien hört. Die Modelle „NV91“ und „NV93“ könnten wieder in die Entwicklung gehen, Ziel sind Modelle, die günstiger und kleiner, als ein aktuelles Tesla Model 3 oder Tesla Model Y sind.

Eine offizielle Bestätigung ist das noch nicht und Pläne können sich immer ändern, entscheidend dürfte auch die Nachfrage nach den neuen Standard-Modellen bei Tesla sein. Falls diese sehr gut ankommen, könnte ich mir vorstellen, dass es das Projekt schwer haben wird. Falls nicht, wird es wohl keinen anderen Weg geben.