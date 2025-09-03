Volkswagen: Das ist der VW ID Polo für 2026

Volkswagen bringt die Studie ID2all nicht als VW ID.2 auf den Markt, man hat es ja im Vorfeld immer wieder angedeutet und jetzt ist es offiziell, die Serienversion wird als VW ID Polo bekannt sein. Genau genommen als VW ID. Polo, aber ich weiß auch nicht, warum es da noch einen Punkt nach dem ID benötigt, der ist überflüssig.

Und eben dem VW ID Polo wird es 2026 den VW ID Polo GTI geben, so Thomas Schäfer diese Woche im Rahmen der IAA 2025 in München. Neue Details zum VW ID Polo wollte man heute noch nicht teilen, die Bilder, die Volkswagen veröffentlicht hat, zeigen zwar die Serienversion, aber leider noch mit einer auffälligen Tarnfolie.