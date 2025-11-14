Mobilität

Volkswagen will neue Technik für Elektroautos an andere verkaufen

Autor-Bild
Von
|
Volkswagen Id. Gti Concept

Volkswagen entwickelt neue Plattformen nicht mehr exklusiv für den eigenen Konzern und ist grundsätzlich offen für Partnerschaften. So hat man die bekannte MEB-Plattform beispielsweise an Ford für den neuen Explorer und Capri verkauft.

In Zukunft wären weitere Partnerschaften dieser Art möglich, denn man ist bereit, die neue Architektur, die man mit Rivian entwickelt und die gegen 2027/2028 an den Start geht, auch an andere Unternehmen aus der Autobranche zu verkaufen.

Plattform-Lizenz: Ein neues Geschäftsmodell

RV Tech entwickelt die neue Technik natürlich in erster Linie für Modelle von Rivian und Volkswagen (und deren Konzernmarken), aber so ein Lizenzmodell sei eine guter Chance, so Wassym Bensaid. Die neue Elektro-Plattform des Joint Venture ist außerdem so ausgelegt, dass sie für viele Fahrzeuggrößen leicht skalierbar sei.

Das Lizenzgeschäft sei zudem „eine ganz andere Sache“ und „ein ganz anderes Margenprofil aus betriebswirtschaftlicher Sicht als bei der Automobilherstellung“.

Nicht jede Marke kann sich so eine komplett neue Plattform leisten und auch die Volkswagen Group hat das Wissen dafür teuer eingekauft, da gäbe es also sicher den ein oder anderen Hersteller, der daran Interesse hätte. Doch bevor man über so einen Schritt nachdenkt, muss man schauen, dass es bei VW und Rivian gut läuft.

Tesla bringt Apple CarPlay in die Elektroautos

Ich schreibe hier immer wieder, dass ich die Software von Tesla grundsätzlich die beste Lösung für Software im Auto ist,…

13. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Volkswagen will neue Technik für Elektroautos an andere verkaufen
Weitere Neuigkeiten
Google Pixel 8 Pro Android Apps
Android bleibt offen: Google rudert überraschend zurück
in Firmware und OS
Call of Duty: Black Ops 7: „Die schlechteste Kampagne aller Zeiten“
in Gaming
Red Dead Redemption 2 Cover Header
Red Dead Redemption: Neuauflage, Netflix-Version und Details zu Teil 2
in Gaming
The Last Of Us Hbo Serie Joel
Aktuelle HBO-Serien bleiben bei Sky und WOW
in News
Last One Laughing: Amazon überrascht mit zwei Ankündigungen
in News
Tesla bringt Apple CarPlay in die Elektroautos
in Mobilität
Steam Deck 2: Valve hat „eine gute Vorstellung“ für neue Generation
in Gaming
Fallout Serie Amazon
Fallout: Staffel 2 hat ein Datum bei Prime Video
in News
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen übernimmt die Hermes-Versandkosten
in Handel
Rauchen No Smoking
Bundesrat will Rauchverbot in Autos mit Kindern
in Gesellschaft