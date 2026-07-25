Das neue God of War hat ein Datum und Kratos kehrt offiziell zurück

Es ist eine recht große Comic-Con für die PlayStation Studios, denn man ist nicht nur mit Wolverine vor Ort, auch God of War Laufey ist vertreten und man hat das Datum verraten. Der exklusive PS5-Blockbuster erscheint am 16. Februar 2027.

Das Spiel kommt also früher, als viele dachten und ich wette, dass es auch schon 2026 kommen könnte und einst für Weihnachten geplant war, aber GTA 6 wurde verschoben und ist wichtiger. Aber es gab noch mehr rund um God of War vor Ort.

Kratos wird nach Faye wieder der Hauptprotagonist im nächsten Spiel sein, das hat Cory Barlog vor Ort bestätigt. Der Chef von Santa Monica Studios hat verraten, dass ein Spiel in Planung ist, welches direkt an diesen Titel anknüpfen wird. Man hat schon vor ein paar Wochen betont, dass Kratos der God of War bleiben wird.

Ich freue mich auf Laufey und auf die Zeit danach, für mich ist God of War eine der besten PlayStation-Marken und das klingt nach einem großen Plan für die Zukunft.

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