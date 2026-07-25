Gaming

Das neue God of War hat ein Datum und Kratos kehrt offiziell zurück

Autor-Bild
Von
|

Es ist eine recht große Comic-Con für die PlayStation Studios, denn man ist nicht nur mit Wolverine vor Ort, auch God of War Laufey ist vertreten und man hat das Datum verraten. Der exklusive PS5-Blockbuster erscheint am 16. Februar 2027.

Das Spiel kommt also früher, als viele dachten und ich wette, dass es auch schon 2026 kommen könnte und einst für Weihnachten geplant war, aber GTA 6 wurde verschoben und ist wichtiger. Aber es gab noch mehr rund um God of War vor Ort.

Kratos wird nach Faye wieder der Hauptprotagonist im nächsten Spiel sein, das hat Cory Barlog vor Ort bestätigt. Der Chef von Santa Monica Studios hat verraten, dass ein Spiel in Planung ist, welches direkt an diesen Titel anknüpfen wird. Man hat schon vor ein paar Wochen betont, dass Kratos der God of War bleiben wird.

Ich freue mich auf Laufey und auf die Zeit danach, für mich ist God of War eine der besten PlayStation-Marken und das klingt nach einem großen Plan für die Zukunft.

Amazon Prime Video Logo 2025 Header

Amazon Prime Video bekommt ein „großes Redesign“

Jeff Bezos ist persönlich in der Neuausrichtung von Amazon Prime Video involviert und pusht laut Reuters einen neuen Ansatz für…24. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Das neue God of War hat ein Datum und Kratos kehrt offiziell zurück
Weitere Neuigkeiten
Apple: Die neue Siri AI erfüllt die Erwartungen
in Dienste
Facebook startet kostenlose Profilverifizierung
in Social
CHECK24 bereitet Einführung von Wero vor
in Fintech
Xbox Marketing 2024
Microsoft setzt bei der Xbox mehr auf Werbung
in Gaming
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Amazon Prime Video bekommt ein „großes Redesign“
in Dienste
BMW: Der elektrische M3 wird den Verbrenner komplett zerstören
in Mobilität
Midea Portasplit Header
Midea PortaSplit: Hersteller zieht den Stecker bei wichtiger Token-API
in Smart Home
Cupra: Das günstige Elektroauto übertrifft „sämtliche Erwartungen“
in Mobilität
Skoda wird dank Elektroautos zur Vorzeigemarke im VW-Konzern
in Mobilität
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
VW-Gewinn bricht drastisch ein: Volkswagen senkt Prognose
in Mobilität