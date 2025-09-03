Volvo EX60: Datum für das wichtigste Elektroauto der Marke steht

Volvo ist durchaus erfolgreich mit Elektroautos, aber der Besteller der Marke, der XC60, ist weiterhin nur mit Verbrenner erhältlich. Das wird sich nächstes Jahr aber ändern, denn am 21. Januar 2026 zeigt uns Volvo erstmals den neuen EX60.

Dieser wurde hin und wieder angeteasert und ist das wichtigste Elektroauto der Marke, nicht nur nächstes Jahr, sondern auch danach. Nicht nur, weil der XC60 so beliebt ist, sondern weil damit auch die ganz neue SPA3-Plattform erscheint.