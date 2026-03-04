Mobilität

Volvo ist überrascht: Neues Elektroauto übertrifft alle Erwartungen

Der Volvo EX60 wurde erst vor wenigen Wochen vorgestellt und bekam dabei zwar durchaus positives Feedback, aber bisher konnte man ihn nicht fahren und er steht auch noch nicht beim Händler. Doch die Kunden nehmen das Elektroauto gut an.

Laut Volvo „übertreffen die Vorbestellungen in nahezu allen wichtigen europäischen Märkten die internen Erwartungen und die ‚Auftragseingänge sind deutlich höher als beim Volvo EX30‘, obwohl der EX60 teurer ist. Daher erhöht man die Kapazität.

Man möchte außerdem mit der Gewerkschaft klären, ob man die Produktion jetzt im Sommer eine Woche länger aufrechterhalten kann, bevor es in die Sommerpause geht. So, und die alles entscheidende Frage: Wie viele wurden denn jetzt bestellt?

Volvo nennt keine konkrete Zahl

Diese Antwort liefert Volvo leider nicht, man spricht nur von  3.000 Bestellungen in Schweden, aber das ist der Heimatmarkt und dort ist der elektrische Anteil mit ca. 40 Prozent bei den Neuzulassungen auch sehr gut. Zahlen fehlen also leider noch.

Doch die ganz neue Plattform von Volvo kommt, wie bei BMW mit dem iX3, sehr gut an und beide Marken sind zwar teurer als Tesla mit dem Model Y, diesem SUV aber technisch überlegen. Es wäre also an der Zeit, dass Tesla vielleicht mal nachlegt.

