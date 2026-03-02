Firmware und OS

Volvo kündigt „Infotainmentsystem der nächsten Generation“ für alte Modelle an

Autor-Bild
Von
|

Volvo hat mir heute eine Mail geschickt, die ich privat erhalten habe, da ich mich in den bisherigen Testautos natürlich auch immer mit meinem Account verknüpft habe, um Android Automotive, die Google-Dienste und mehr zu testen.

Und weil da auch Modelle dabei sind, die mittlerweile etwas älter sind, hat man mir mitgeteilt, dass ich bald das „Infotainmentsystem der nächsten Generation“ in meinem Auto sehen werde (was natürlich schon lange nicht mehr hier steht).

Doch es wird ein großer Schritt für die Optik in den älteren Volvos und man hat dem Update mit der neuen Benutzeroberfläche bei Volvo sogar eine eigene Webseite spendiert, in der es viele Bilder und tatsächlich sogar recht gute Videos dazu gibt.

Das neue Design für Android Automotive ist jetzt auch keine absolute Schönheit, finde ich jedenfalls, das machen andere Marken mit dem OS von Google besser, aber wir bewegen uns langsam in die richtige Richtung, denn wie man im Beitrag auf dem Bild sieht, war das alte Design für Android Automotive schon hässlich.

Es ist unklar, wann das Update genau kommt und welche Modelle es als erstes bekommen, aber ich rechne wie immer mit einem Rollout in Phasen, wie das bei Android üblich ist. Einige müssen also noch ein bisschen Geduld mitbringen.

Massiver Leak bei BMW „kündigt“ ganz neue Elektroautos an

BMW plant einen neuen i3, der den alten i3 ablöst und erstmals einen elektrischen 3er nach Deutschland bringt. Das ist…

2. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Volvo kündigt „Infotainmentsystem der nächsten Generation“ für alte Modelle an
Weitere Neuigkeiten
So soll Network Slicing volle Bandbreite sichern
in Vodafone
fraenk verschenkt Datenvolumen an Bestandskunden
in Provider
Klarmobil streicht den Anschlusspreis komplett
in Tarife
Samsung Galaxy Watch 7 Ultra Farben
Samsung Galaxy Watch Ultra 2 könnte neue Wege gehen
in Wearables
Dieses 2.000 Euro teure Android-Flaggschiff kommt aus Deutschland*
in Smartphones
Qualcomm zeigt neuen Chip für Smartwatches und weitere Wearables
in Wearables
tedee bringt Matter und Biometrie: Das steckt hinter den neuen Smart-Lock-Plänen
in Smart Home
Lidl
Lidl Plus führt Cashback nach Rewe-Vorbild ein
in Handel
Neues Ladegerät für das Apple iPhone: Anker zeigt Weltneuheit
in Zubehör
Vodafone 6
Vodafone und Amazon Leo starten Satelliten-Anbindung für Mobilfunkmasten
in Vodafone