Volvo kündigt „Infotainmentsystem der nächsten Generation“ für alte Modelle an

Volvo hat mir heute eine Mail geschickt, die ich privat erhalten habe, da ich mich in den bisherigen Testautos natürlich auch immer mit meinem Account verknüpft habe, um Android Automotive, die Google-Dienste und mehr zu testen.

Und weil da auch Modelle dabei sind, die mittlerweile etwas älter sind, hat man mir mitgeteilt, dass ich bald das „Infotainmentsystem der nächsten Generation“ in meinem Auto sehen werde (was natürlich schon lange nicht mehr hier steht).

Doch es wird ein großer Schritt für die Optik in den älteren Volvos und man hat dem Update mit der neuen Benutzeroberfläche bei Volvo sogar eine eigene Webseite spendiert, in der es viele Bilder und tatsächlich sogar recht gute Videos dazu gibt.

Das neue Design für Android Automotive ist jetzt auch keine absolute Schönheit, finde ich jedenfalls, das machen andere Marken mit dem OS von Google besser, aber wir bewegen uns langsam in die richtige Richtung, denn wie man im Beitrag auf dem Bild sieht, war das alte Design für Android Automotive schon hässlich.

Es ist unklar, wann das Update genau kommt und welche Modelle es als erstes bekommen, aber ich rechne wie immer mit einem Rollout in Phasen, wie das bei Android üblich ist. Einige müssen also noch ein bisschen Geduld mitbringen.