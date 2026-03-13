Massiver Leak bei BMW „kündigt“ völlig neue Elektroautos an

Mobilität

BMW plant einen neuen i3, der den alten i3 ablöst und erstmals einen elektrischen 3er nach Deutschland bringt. Das ist offiziell und ein massiver Leak auf der Seite von BMW USA bestätigt, dass wir einen i3 40 xDrive und i3 50 xDrive bekommen.

Doch laut Motor1 waren (die Seite ist mittlerweile offline) noch viel mehr neue Modelle bei BMW gelistet, darunter auch eine neue Version des BMW i7, der aber nur ein Facelift bekommt und bei dem es sich um keine neue Generation handelt.

BMW bringt erstmals iX4 und iX5

Zwei ganz neue Elektroautos werden das Portfolio aber wohl zeitnah erweitern, denn der erste BMW iX4 und BMW iX5 kommen. Das Comeback des X4 als neues Elektroauto hat sich bereits Ende 2025 angedeutet und scheint damit bestätigt.

Mit dem BMW iX5 wirbt das Unternehmen ganz gerne als Wasserstoffauto, das kommt aber erst 2028, der Eintrag auf der US-Seite könnte bedeuten, dass wir den elektrischen iX5 schon früher sehen, womöglich schon 2026 oder direkt 2027.

Der BMW i1 und BMW i2, die sich ebenfalls mit der neuen Klasse andeuteten, waren nicht zu sehen, aber diese beiden Elektroautos sind womöglich auch nicht für den US-Markt vorgesehen. Bilder und Details der Neuheiten gibt es leider noch nicht.

  1. Örne Baran 👋
    sagt am

    Wasserstoff ist doch längst to töter am tötesten… die H2 Tankstellen werden im halben Dutzend geschlossen , in Österreich soll es nur 2 Tankstellen geben… also physikalisch liegen H2 Fahrzeuge als absolute Verbrauchs und Kostengiganten am Ende aller denkbaren Konzepte. Mindestens 11 mal soviel Primärenergie für 1 km als wenn man Strom direkt einspeist und in einem Elektromoter zum Vortrieb verwendet. BMW ist da auf einem absoluten Holzweg und offensichtlich nur am Abgreifen von Fördergeldern interessiert. Die Vorstände und Aufsichtsräte gehören wegen solcher idiotischen Fehlentscheidungen ohne jede Zahlung sofort entlassen. Jeder Physik oder Verfahrenstechnik-Student weiß daß H2 im Kfz ein gnadenloser fail ist. Da werden hunderte von Millionen Steuergelder VERSCHWENDET !! Wo bleibt da der Rechnungshof !!!

    Antworten
  2. pankras ☀️
    sagt am

    *Leak*

    Antworten
  3. faceofingo 🌀
    sagt am

    Soll diese „gute“ Nachricht die Rückrufe von über 500.000 (noch nicht mal Elektro) Autos etwas abmildern?

    Antworten
  4. Dom 🏆
    sagt am

    War ja vieles zu erwarten, weil BMW auch gemeint hat, dass das neue Bedienkonzept in alle Fahrzeuge kommen wird, auch ohne neue Generation.

    Antworten

