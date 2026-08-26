Volvo macht seine Autos nachträglich sicherer und verbessert den Sound

Der Autobauer Volvo führt per Software-Update vier neue Gefahrenwarnungen ein und erweitert Apple CarPlay um Spatial Audio.

Die neuen Connected-Safety-Funktionen kommen für Volvo EX60, EX90 und ES90. Fahrzeuge können sich auf Basis von Echtzeitdaten gegenseitig vor Gefahren warnen. Mehr als eine Million Volvo sind laut Hersteller bereits mit aktivierten vernetzten Sicherheitssystemen unterwegs.

Volvo erweitert Connected Safety um vier Warnungen

Diese Gefahren können die Fahrzeuge künftig melden:

große Tiere auf oder neben der Straße

Fußgänger und Radfahrer nahe Autobahnen

Baustellen auf der vorausliegenden Strecke

Unfälle aus Fahrzeug- oder Verkehrsleitzentralen-Daten

Über das europäische System „Data for Road Safety“ lassen sich Meldungen auch mit Fahrzeugen anderer Marken und Verkehrsleitzentralen teilen. Die Funktionen starten in Europa, den USA und Kanada. Der genaue Zeitpunkt hängt vom Modell ab.

Parallel bringt Volvo Spatial Audio über Apple CarPlay in EX90 und ES90. Voraussetzung ist das optionale Bowers-&-Wilkins-System mit 25 Lautsprechern und Dolby Atmos. Damit erhält das Update neben dem Sicherheitsaspekt auch ein deutlich hörbares Komfort-Upgrade.

Ich finde vor allem die vernetzten Warnfunktionen interessant. Wenn Fahrzeuge verschiedener Hersteller tatsächlich dieselben Gefahreninformationen austauschen, entsteht ein praktischer Mehrwert, der weit über ein gewöhnliches Software-Update hinausgeht.

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