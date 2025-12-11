Vor Europa-Start: Xiaomi baut Portfolio mit Elektroautos aus

Xiaomi wird sich im kommenden Jahr auf den Ausbau des Portfolios fokussieren, bevor man dann ab 2027 ganz offiziell in Europa starten möchte. Bisher gibt es in China zwei elektrische Modelle, den SU7, eine Limousine, und den YU7, einen SUV.

Das wird noch eine Weile die Basis sein, aber es kommen neue Varianten dazu. In China deuten sich direkt drei neue Elektroautos von Xiaomi an, darunter auch der SU7 L. Das ist die Lang-Version des SU7 und vermutlich nur für China relevant.

Xiaomi plant Performance-SUV

Darüber hinaus entwickelt man mit dem Xiaomi YU9 wohl einen neuen SUV und bei der Bezeichnung ist davon auszugehen, dass er sich über dem YU7, der das Tesla Model Y angreift, einordnen wird. Doch auch beim YU7 selbst ist einiges geplant.

Der Xiaomi YU7 GT soll eine Performance-Version des SUVs werden und ist zwar nicht für den Volumenmarkt gedacht, soll aber zeigen, wozu die Marke aus China technisch fähig ist. Es ist ein Konkurrent für das Tesla Model Y Performance.

Es wird vermutet, dass der Xiaomi YU7 GT auch direkt im Portfolio beim Launch in Europa dabei und quasi das Vorzeigemodell für Medien und potenzielle Kunden ist.

Sollte der YU7 GT überzeugen und preislich attraktiv starten, dann könnte Xiaomi damit auch Porsche und andere Marken ärgern. Details dazu wird es aber wohl erst 2026 geben, dann rechnen wir mit ersten Informationen zum globalen Launch.