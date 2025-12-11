Mobilität

Porsche überrascht mit neuer Verbrenner-Strategie

Autor-Bild
Von
|
Porsche Mission R Header

Die Verbrenner stehen wieder im Fokus bei Porsche, das ist bekannt und offiziell. Man hat zwar erst ein elektrisches Flaggschiff gezeigt, aber direkt betont, dass es den Cayenne weiterhin als Verbrenner geben wird. Und angeblich kommt auch ein Macan (oder ein Modell in dieser Größe) als Verbrenner in Zukunft zurück.

Doch was ist mit dem 718er von Porsche? Dieser wurde als Verbrenner eingestellt und sollte als reines Elektroautos erscheinen. Sollte, denn laut Autocar hat Porsche den Plan geändert. Die PPE-Plattform, die man sich mit Audi teilt, wurde jetzt laut Autocar komplett überarbeitet und soll auch mit einem Verbrenner möglich sein.

Porsche plant neuen 718er als Verbrenner

Neben einem elektrischen Boxster und Cayman möchte Porsche also auch wieder eine Version mit Verbrenner anbieten. Das sei aber keine leichte Aufgabe, so die Quelle, denn „PPE Sport“, wie die angepasste Plattform für die neuen Sportwagen heißt, wurde eben von Anfang an für die vollelektrische Zukunft bei VW entwickelt.

Das zu erreichen, wird keine leichte Aufgabe sein. Die PPE Sport-Plattform verwendet einen belasteten, tragenden Akku und einen flachen Boden, sodass das Entfernen des Akkus die gesamte Karosserie erheblich schwächen würde.

Damit das möglich ist, entwickelt Porsche gerade einen „neuen strukturellen Bodenabschnitt“ und versucht die Basis so anzupassen, dass man Auspuffanlage, Tank und Co. unterbringen kann. Dieser Entwicklungsaufwand kostet Zeit und viel Geld und das Management hofft daher, dass neue Verbrenner länger erlaubt sind.

Also, der Macan kommt wohl als Verbrenner zurück, der Cayenne bleibt weiterhin als Verbrenner erhalten, der Plan beim 718er wurde komplett überarbeitet und der K1, ein Flaggschiff über dem Cayenne, wird nicht mehr als Elektroauto kommen.

Außerdem wird der nächste Taycan mehr zu Fake-Verbrenner.

Porsche hat seine Elektro-Strategie massiv gekürzt und es stellt sich die Frage, ob das die Lösung für die aktuellen Probleme ist. Das werden wir erst in ein paar Jahren erfahren, denn dieser Kurswechsel kostet nicht nur Geld, sondern auch viel Zeit.

Volkswagen Id. Gti Concept

Volkswagen: Heute geht es um die Zukunft

Die Planungsrunde für die Zukunft der Volkswagen Group verzögerte sich immer wieder und es stand sogar im Raum, dass die…

11. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Porsche überrascht mit neuer Verbrenner-Strategie
Weitere Neuigkeiten
Apple Guthaben Geschenkkarte
Apple Guthaben kaufen, 10 € Amazon-Gutschein abholen
in News
O2 startet KI-Assistentin „Hilde“
in Dienste
Weg vom Fernsehen: RTL richtet sich für 2026 neu aus
in News
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Google bringt neue Android-Funktion nach Deutschland
in Firmware und OS
Nintendo veröffentlicht GameCube-Klassiker für die Switch 2
in Gaming
Volkswagen Id. Gti Concept
Volkswagen: Heute geht es um die Zukunft
in Mobilität
Der Verbrenner bleibt doch länger als gedacht
in Mobilität
Spotify Logo Header 2024
Spotify kündigt „eine neue Ära“ für Playlisten an
in Dienste
Apple Ipad Farben Header
Apple: Neue Details zum kommenden iPad 12
in Tablets
Der elektrische Skoda Octavia kommt (aber mit einem großen Haken)
in Mobilität