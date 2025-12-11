Porsche überrascht mit neuer Verbrenner-Strategie

Die Verbrenner stehen wieder im Fokus bei Porsche, das ist bekannt und offiziell. Man hat zwar erst ein elektrisches Flaggschiff gezeigt, aber direkt betont, dass es den Cayenne weiterhin als Verbrenner geben wird. Und angeblich kommt auch ein Macan (oder ein Modell in dieser Größe) als Verbrenner in Zukunft zurück.

Doch was ist mit dem 718er von Porsche? Dieser wurde als Verbrenner eingestellt und sollte als reines Elektroautos erscheinen. Sollte, denn laut Autocar hat Porsche den Plan geändert. Die PPE-Plattform, die man sich mit Audi teilt, wurde jetzt laut Autocar komplett überarbeitet und soll auch mit einem Verbrenner möglich sein.

Porsche plant neuen 718er als Verbrenner

Neben einem elektrischen Boxster und Cayman möchte Porsche also auch wieder eine Version mit Verbrenner anbieten. Das sei aber keine leichte Aufgabe, so die Quelle, denn „PPE Sport“, wie die angepasste Plattform für die neuen Sportwagen heißt, wurde eben von Anfang an für die vollelektrische Zukunft bei VW entwickelt.

Das zu erreichen, wird keine leichte Aufgabe sein. Die PPE Sport-Plattform verwendet einen belasteten, tragenden Akku und einen flachen Boden, sodass das Entfernen des Akkus die gesamte Karosserie erheblich schwächen würde.

Damit das möglich ist, entwickelt Porsche gerade einen „neuen strukturellen Bodenabschnitt“ und versucht die Basis so anzupassen, dass man Auspuffanlage, Tank und Co. unterbringen kann. Dieser Entwicklungsaufwand kostet Zeit und viel Geld und das Management hofft daher, dass neue Verbrenner länger erlaubt sind.

Also, der Macan kommt wohl als Verbrenner zurück, der Cayenne bleibt weiterhin als Verbrenner erhalten, der Plan beim 718er wurde komplett überarbeitet und der K1, ein Flaggschiff über dem Cayenne, wird nicht mehr als Elektroauto kommen.

Außerdem wird der nächste Taycan mehr zu Fake-Verbrenner.

Porsche hat seine Elektro-Strategie massiv gekürzt und es stellt sich die Frage, ob das die Lösung für die aktuellen Probleme ist. Das werden wir erst in ein paar Jahren erfahren, denn dieser Kurswechsel kostet nicht nur Geld, sondern auch viel Zeit.